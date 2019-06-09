«Бостон» сравнял счет в финале Кубка Стэнли, будет 7-й матч

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты «Бостона» выиграли в гостях у «Сент-Луиса» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли. Таким образом, обладатель трофея определится в решающем седьмом поединке, который пройдет в ночь на 13 июня в Бостоне.

«Сент-Луис» — «Бостон» — 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

Шайбы: 0:1 — Маршан (Пастрняк, Крюг, 8.40, в большинстве 5 на 3), 0:2 — Карло (Дебраск, 42.31), 0:3 — Кульман (Крейчи, 50.15), 1:3 — О`Райлли (Пьетранджело, Перрон, 52.01), 1:4 — Пастрняк (Маршан, Курали, 54.06), 1:5 — Хара (57.41, в пустые ворота).

Броски: 29−32 (9−12, 10−8, 10−12).

Штраф: 10−10.

Вратари: Биннингтон (87,1% отраженных бросков) — Ряск (96,6% отраженных бросков).

«Бостон» открыл счет в середине первого периода, когда сразу два игрока хозяев находились на скамейке штрафников: Брейден Шенн — за толчок на борт, Райан О`Райлли — за выброс шайбы за пределы площадки.

Остальные 5 шайб были заброшены в третьем периоде. Сначала зашвырнувший снаряд наудачу защитник Брэндон Карло застал врасплох глкипера «блюзменов» Джордана Биннингтона, а затем отличился новичок лиги Карсон Кульман, не игравший с 30 апреля и пропустивший 12 предыдущих матчей команды в плей-офф. Он был определен во второе звену к Давиду Крейчи и Джейку Дебраску и забросил свою первую в карьере шайбу в Кубках Стэнли.

Впрочем, через пару минут Райан О`Райлли все же пробил голкипера «Бостона» Туукку Ряска и подарил надежду болельщикам «Сент-Луиса». Однако вскоре Давид Пастрняк осадил хозяев, после того как Шон Курали выиграл борьбу за воротами и отдал пас на пятачок на Брэда Маршана. Так «Бостон» повел 4:1 и, по сути, снял вопросы о победителе.

Правда, «Сент-Луис» еще попытался сопротивляться, заменив голкипера дополнительным полевым игроком, но лишь получил контрольный выстрел в пустые ворота от капитана «Бостона» Здено Хары. Итог — 5:1 в пользу гостей, и теперь судьба трофея определится на площадке «медведей».

Ход финальной серии Кубка Стэнли (до 4 побед):

«Бостон» — «Сент-Луис» — 3:3 (4:2, 2:3 ОТ, 7:2, 2:4, 1:2, 5:1).

Заключительный матч пройдет 12 июня в Бостоне.