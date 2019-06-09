Прогноз по валютам: к пятнице курс доллара составит 2,09 рубля

Источник материала: Myfin



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– На завершившейся неделе традиционным фактором были внешние валютные рынки. Причем на этот раз на внутреннюю раскладку повлияло даже не столько поведение российского рубля , сколько поведение валютной пары евро-доллар : евро подорожал к доллару с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. – На завершившейся неделе традиционным фактором были внешние валютные рынки. Причем на этот раз на внутреннюю раскладку повлияло даже не столько поведение, сколько поведение валютной парыподорожал кс 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%.

На прошлой неделе состоялось заседание Европейского Центробанка. Ожидаемо все процентные ставки были оставлены без изменений, но при этом ЕЦБ не стал увеличивать параметры программы количественного смягчения. Возникла ситуация, когда отсутствие дополнительного смягчения денежно-кредитной политики рынок воспринял как своего рода ужесточение этой политики – и евро вырос.

Российский рубль по отношению к двум мировым валютам вел себя нейтрально – т.е. он укрепился к упавшему доллару, но снизился к выросшему евро.