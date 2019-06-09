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Лето – время для технологий и творчества. Как подросткам не лентяйничать?

10.06.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Учебный год завершился, и летние каникулы уже в самом разгаре! Школьники могут расслабиться и насладиться жизнью. Но чем еще можно заняться летом, как не лентяйничать?

Лето – время для технологий и творчества. Как подросткам не лентяйничать?

Во время летних каникул IT-школа MyIT будет проводить традиционные интересные и увлекательные занятия для подростков по направлениям IT-технологий и сфере творческого развития на мастер-классах художественной школы My-Art.

Лето – время для технологий и творчества. Как подросткам не лентяйничать?

Экспресс-курсы пройдут с 1 по 14 июля. Они включают целых 32 темы. За две недели подростки смогут посетить занятия по интересующим их предметам. Главная задача экспресс-курсов - дать возможность ребятам попробовать свои силы в программировании, разработке игр, 3D-моделировании, робототехнике, Digital-art.

Лето – время для технологий и творчества. Как подросткам не лентяйничать?

Это поможет им определиться с выбором направления обучения в новом учебном году в IT-школе MyIT и художественной школе My-Art.

Лето – время для технологий и творчества. Как подросткам не лентяйничать?

Для записи на экспресс-курсы нужно заранее позвонить по телефону +375 (29) 777-51-51 или зарегистрироваться на сайте myit.by. После регистрации всем записавшимся будет отправлено подробное расписание занятий.

Сейчас идет активная запись, и количество свободных мест с каждым днем становится все меньше.

Что в новом учебном году?

Школа MyIT не стоит на месте и постоянно развивается. На будущий учебный год количество перспективных курсов будет расширено. Уже готовы к старту программы обучения по востребованным курсам.

Лето – время для технологий и творчества. Как подросткам не лентяйничать?

В их числе:

· Программирование на востребованных на рынке языках: JAVA, C++, Python, JavaScript, PHP

· 3D-моделирование в программе 3DsMax

· VR-технологии – работа с виртуальной реальностью

· Создание компьютерных игр в среде Unity 3D

· Веб-разработка (HTML, CSS, JavaScript)

· Робототехника Arduino и искусственный интеллект

Программы курсов согласованы с ведущими IT-компаниями и позволяют получить современные знания и навыки, которые пригодятся в будущей работе.

В чем именно уникальность обучения в MyIT?

В основе всех курсов лежит проектное обучение и командная работа. С участием преподавателей школы студенты придумывают идею своего уникального проекта и воплощают ее в жизнь, получая практический опыт и знания, готовят прототип и учатся искусству презентаций. Agile технологии позволяют максимально приблизить процесс обучения к условиям разработки коммерческих проектов в IT-компаниях.

Лето – время для технологий и творчества. Как подросткам не лентяйничать?

По окончании обучения в случае сдачи финальных тестов выдается сертификат. Студенты имеют возможность пройти стажировку в IT-компаниях.

Для учеников созданы комфортные условия: молодые преподаватели говорят с учениками «на их языке», в командах поддерживаются дружеские отношения. А еще для подростков школа MyIT проводит бесплатные экскурсии в места их возможной работы (ребята уже посещали офисы Wargaming (разработчик известной компьютерной игры World of Tanks), EPAM Systems (крупнейший разработчик ПО), Yandex, ForkFusion, TUT.by и т.д.). Также MyIT регулярно проводит бесплатные профессиональные и профориентационные конференции.

Как увидеть результаты?

В конце каждого учебного года ученики школы перед родителями и гостями презентуют свои проекты, рассказывают об идеях проектов и демонстрируют, каких успехов они добились в обучении.

Очередной выпускной-презентация состоится 29 июня 2019 года. Каждый желающий сможет посетить торжественное мероприятие и своими глазами увидеть, какие интересные проекты удалось реализовать ученикам MyIT.

О результатах обучения в IT-школе MyIT говорит победа команды учеников на республиканском конкурсе по программированию Teen Coding Fest, третье место на соревнованиях по робототехнике Robo Race, успешное прохождение стажировок в IT-компаниях, а также большое число реализованных в учебном процессе проектов.

Как поступить?

Подарить своему ребенку современное и качественное образование еще не поздно! В сентябре количество учеников школы снова увеличится. Поэтому о поступлении стоит позаботиться заранее. Уже сейчас набралось немало желающих как начать, так и дальше продолжить обучение.

 
 
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  Учебный год завершился, и летние каникулы уже в самом разгаре! Школьники могут расслабиться и насладиться жизнью. Но чем еще можно заняться летом, как не...
 
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