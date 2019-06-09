Безлимитные звонки и гибкая настройка — velcom | A1 обновил линейку lemon.

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 предложил целых три тарифных плана для детей и молодежи: lemon Z, lemon Y и lemon X. Теперь абонентам до 26 лет стали доступны неограниченные звонки внутри сети, безлимиты на социальные сети и мессенджеры, а также возможность подключить дополнительные пакеты, позволяющие сформировать персональный тариф, исходя из личных предпочтений. Новые тарифы составлены с учетом потребностей в общении, развлечениях и интернет-трафике детей от 6 до 12 лет, подростков от 13 до 17 лет и молодежи от 18 до 26 лет. При этом ни один из трех тарифов не привязан к возрастным группам, главный критерий — возраст до 26 лет, для старших клиентов стоимость выбранной опции увеличивается.

Теперь все звонки внутри сети на линейке lemon бесплатные, а для абонентов lemon X и lemon Y предусмотрены бесплатные минуты и на номера других операторов. В зависимости от тарифного плана, в оплату включен интернет-трафик от 1 до 8 ГБ. При этом трафик, не израсходованный в текущем месяце, автоматически переносится на следующий. Можно подключить и дополнительный пакет трафика либо безлимитный интернет на выбранной скорости.



Для людей моложе 26 лет на X, Y и Z стоимость пакета услуг составит 8,90 рубля, 12,90 рубля и 15,90 рубля соответственно. Люди старшего возраста также смогут перейти на новые тарифы, но для них lemon Z обойдется в 11,90 рубля, lemon Y — в 19,90 рубля и lemon X — в 26,90 рубля.



Новая линейка учитывает растущую популярность мессенджеров и соцсетей. «Чатиться» без ограничений предлагается в Telegram, Viber, WhatsApp и Facebook Messenger. Полный безлимит на девять соцсетей (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat, «Одноклассники», VK, Tinder, BOOM) включен в стоимость пакета на «старших» тарифах. Для lemon Z подключить эту услугу можно всего за 3,90 рубля в месяц.



В тарифные планы lemon также включены различные подписки VOKA, которые придутся по вкусу зрителям разного возраста. Так, абоненты lemon Z получат доступ к подписке Disney, lemon Y — к фильмам и сериалам в ivi, а подключившиеся на lemon X смогут смотреть все 79 каналов VOKA ТВ. Среди дополнительных пакетов — безлимит на музыку в Apple Music, Google Play Music или SoundСloud за 0,90 рубля, а также неограниченный доступ в Youtube по акционной цене 2,90 рубля до конца года.

