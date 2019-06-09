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Ванная с окном и шикарная детская. Вот как обустроили квартиру для многодетной семьи минчан
Источник материала: Tut.by
Дизайн-проект минской квартиры площадью 160 м² разработала студия дизайна интерьера
Изначальная планировка квартиры была хорошая, поэтому дизайнерам нужно было внести лишь минимальные изменения: немного увеличили площадь санузла и кладовки. Цветовое решение квартиры выполнено в пастельных тонах с более яркими акцентами.
Прихожая
В прихожей на полу — керамогранит, в отделке стен использована покраска. Мебель была специально подобрана на ножках, чтобы визуально интерьер был воздушным.
Гостиная
В гостиной стены выкрашены такой же краской, однако преображены молдингами и обоями, так как это самое парадное место в квартире.
Мебель из той же коллекции, что и в прихожей — это позволяет создать целостность между интерьерами. Текстиль очень важная часть любого дизайн-проекта, особенно в этой стилистике, мы добавили цвет именно в текстиль.
Гостиная разделена на зоны, и в каждой зоне есть своя индивидуальность. В центральной части на стене зеркало-часы, и к этой композиции добавлены подвесные светильники, в углу стоит красивое мягкое кресло с нишей для книг, рядом расположен торшер для чтения. Над буфетом картина с цветочными мотивами, с двух сторон которой бра.
Кухня
Кухня получилась светлая с лазурно-синими стульями. Стол овальной формы, что позволяет посадить больше персон.
Как положено в классике в этой кухне верхние фасады стеклянные, за счет этого мебель смотрится легче. Филенки на фасадах с серебристой патиной, ведь хром прослеживается во всей квартире.
Остров оборудован строенным винным шкафом, и за пилястрами также места для хранения.
В лоджии хозяева захотели сделать зоной отдыха, все помещение утеплено, поэтому можно поставить мягкую мебель.
Спальня
Интерьер спальни также выполнен в светлых тонах, а на главной стене использована фреска. Изголовье кровати — мягкое стеганое.
В качестве дополнительного освещения интерьера на стенах разместили бра, завершив композицию молдингами.
Детская
Детская комната для трех девочек определяется цветом, прослеживается сочетание нежно-розового и небесной бирюзы.
Размер комнаты позволяет зонировать место для каждой девочки отдельно. Для двух рядом стоящих кроватей дизайнеры предложили повесить декоративную штору.
Над каждой зоной свои люстра и бра, управлять светом также можно отдельно. Такой интерьер подойдет, как и для маленьких, так и для подростков.
Лоджия
Лоджия от детской комнаты полностью утеплена, в центре решили повесить качели. Плитка на полу с интересным рисунком хорошо сочетается с декоративной штукатуркой светло-персикового цвета.
Гардеробная
Гардеробная комната располагается в центре квартиры, это удобно тем, что и дети и родители имеют ближайший доступ к такому важному помещению.
Ванная комната
Интересная идея в ванной комнате: сделали общую зону в мокрой зоне таким образом, что двух сторон есть ниши с полками, а потолок опущен только над ванной — это часть визуально отделяется от всего интерьера.
Плитку выбрали под белый мрамор, на полу плитка темная. Все мебель решили сделать под заказ в один цвет, чтобы сохранять общую концепцию помещения.
Санузел
Отделка санузла в более теплых оттенках, на полу темнее плитка, которая переходит в душевую только в виде мозаики, стены светлые. С помощью люстры дополнен классический образ интерьера.
Партнер проекта:
Студия дизайна интерьера
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В семье - три девочки. Смотрите, какую классную комнату сделали для них минские дизайнеры.
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