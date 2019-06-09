Ванная с окном и шикарная детская. Вот как обустроили квартиру для многодетной семьи минчан

Источник материала: Tut.by

Дизайн-проект минской квартиры площадью 160 м² разработала студия дизайна интерьера «ДиКинг» . Жилье предназначено для большой семьи, поэтому особенное внимание было уделено детской комнате, организации пространства и системам хранения. Стиль — современная классика. Смотрите, что в итоге получилось.



Изображение: «ДиКинг»

Изначальная планировка квартиры была хорошая, поэтому дизайнерам нужно было внести лишь минимальные изменения: немного увеличили площадь санузла и кладовки. Цветовое решение квартиры выполнено в пастельных тонах с более яркими акцентами.

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Изображение: «ДиКинг»

В прихожей на полу — керамогранит, в отделке стен использована покраска. Мебель была специально подобрана на ножках, чтобы визуально интерьер был воздушным.



Изображение: «ДиКинг»

Гостиная

В гостиной стены выкрашены такой же краской, однако преображены молдингами и обоями, так как это самое парадное место в квартире.



Изображение: «ДиКинг»

Мебель из той же коллекции, что и в прихожей — это позволяет создать целостность между интерьерами. Текстиль очень важная часть любого дизайн-проекта, особенно в этой стилистике, мы добавили цвет именно в текстиль.



Изображение: «ДиКинг»

Гостиная разделена на зоны, и в каждой зоне есть своя индивидуальность. В центральной части на стене зеркало-часы, и к этой композиции добавлены подвесные светильники, в углу стоит красивое мягкое кресло с нишей для книг, рядом расположен торшер для чтения. Над буфетом картина с цветочными мотивами, с двух сторон которой бра.



Изображение: «ДиКинг»

Кухня

Кухня получилась светлая с лазурно-синими стульями. Стол овальной формы, что позволяет посадить больше персон.



Изображение: «ДиКинг»

Как положено в классике в этой кухне верхние фасады стеклянные, за счет этого мебель смотрится легче. Филенки на фасадах с серебристой патиной, ведь хром прослеживается во всей квартире.



Изображение: «ДиКинг»

Остров оборудован строенным винным шкафом, и за пилястрами также места для хранения.



Изображение: «ДиКинг»

В лоджии хозяева захотели сделать зоной отдыха, все помещение утеплено, поэтому можно поставить мягкую мебель.



Изображение: «ДиКинг»

Спальня

Интерьер спальни также выполнен в светлых тонах, а на главной стене использована фреска. Изголовье кровати — мягкое стеганое.



Изображение: «ДиКинг»



Изображение: «ДиКинг»

В качестве дополнительного освещения интерьера на стенах разместили бра, завершив композицию молдингами.



Изображение: «ДиКинг»

Детская

Детская комната для трех девочек определяется цветом, прослеживается сочетание нежно-розового и небесной бирюзы.



Изображение: «ДиКинг»

Размер комнаты позволяет зонировать место для каждой девочки отдельно. Для двух рядом стоящих кроватей дизайнеры предложили повесить декоративную штору.



Изображение: «ДиКинг»

Над каждой зоной свои люстра и бра, управлять светом также можно отдельно. Такой интерьер подойдет, как и для маленьких, так и для подростков.



Изображение: «ДиКинг»

Лоджия

Лоджия от детской комнаты полностью утеплена, в центре решили повесить качели. Плитка на полу с интересным рисунком хорошо сочетается с декоративной штукатуркой светло-персикового цвета.



Изображение: «ДиКинг»

Гардеробная

Гардеробная комната располагается в центре квартиры, это удобно тем, что и дети и родители имеют ближайший доступ к такому важному помещению.



Изображение: «ДиКинг»

Ванная комната

Интересная идея в ванной комнате: сделали общую зону в мокрой зоне таким образом, что двух сторон есть ниши с полками, а потолок опущен только над ванной — это часть визуально отделяется от всего интерьера.



Изображение: «ДиКинг»

Плитку выбрали под белый мрамор, на полу плитка темная. Все мебель решили сделать под заказ в один цвет, чтобы сохранять общую концепцию помещения.



Изображение: «ДиКинг»

Санузел

Отделка санузла в более теплых оттенках, на полу темнее плитка, которая переходит в душевую только в виде мозаики, стены светлые. С помощью люстры дополнен классический образ интерьера.



Изображение: «ДиКинг»

Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг» . Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.