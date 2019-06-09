Цена «квадрата» - как в минской квартире. УКС построил первые коттеджи и таунхаусы в Зацени

Источник материала: Tut.by

В июне УКС Центрального района сдаст первую очередь строительства квартала таунхаусов и коттеджей в Зацени, цена квадратного метра в которых сопоставима со стоимостью «квадрата» в обычных минских квартирах. Мы посмотрели, как выглядят эти дома на финальной стадии готовности и поговорили об особенностях проекта.





Коттеджи и таунхаусы УКС Центрального района начал строить в респектабельной Зацени 2016 году. Застройка представляет собой небольшой квартал с собственными проездами.





Что представляют собой дома в Зацени

Дома тут разделены на четыре типа. 1) Отдельно стоящие индивидуальные коттеджи с гаражом. 2) Двухквартирные коттеджи с гаражами. 3) Восьмиквартирные таунхаусы с гаражами. 4) Двухквартирные коттеджи с возможными навесами для машин. В июне сдадут дома первых трех типов. Посмотрим, как они выглядят сейчас.

Первым делом подходим к уже окрашенному восьмиквартирному таунхаусу. Тут расположены квартиры по 130 квадратных метров (включая площадь гаража). Вот в таком виде это жилье передадут покупателям:



















К каждой квартире прилагается участок площадью около трех соток. Для выхода на задний двор предусмотрена отдельная дверь. А вот в гараж можно попасть только через центральную: входа из помещения туда нету.

А вот уже в двухквартирных коттеджах, четыре из которых сдадут в июне, выход в гараж предусмотрен прямо из комнаты. Само же это жилье выглядит так:

























Каждая квартира, включая гараж, занимает площадь около 140 квадратных метров. Ограждение — только с внутренней стороны дома. Выход на задний двор — только через центральный вход.

В июне сдадут и все индивидуальные коттеджи в этом квартале. Они представляют собой отдельно стоящие дома примерно по 140 квадратных метров с гаражом и участком около 9 соток. Они выглядят вот так:





















В гараж и на задний двор из этих домов можно попасть только через центральный вход. Все эти дома уже раскуплены.

Почему строят именно так?

Вторую очередь строительства УКС Центрального района планирует закончить в начале 2020 года. Там будут не только вышеперечисленные дома (кроме индивидуальных коттеджей), но и двухквартирники с комнатой вместо гаража.

— Раньше гараж был средством защиты, а теперь эта его функция не очень нужна. Принципиальная необходимость гаража в городе отсутствует, поэтому мы просто будем предлагать покупателям делать навес для машины на улице. Таким образом, жилая площадь квартир увеличится до 140 «квадратов». При этом мы рассчитываем, что цена будет той же — от 1000 до 1200 долларов, — говорит главный инженер УКСа Центрального района Сергей Панев.









И если к такому решению застройщик пришел основываясь на своем опыте работы в Зацени, то некоторые моменты дополнительно прорабатываются уже совместно с собственниками.

— Мы стараемся максимально подвести готовность объектов к выпуску проектной декларации, чтобы люди выдели, что они покупают, но еще могли внести какие-то изменения. Кто-то просит сделать окна больше, кто-то — теплые полы или дополнительную террасу и дорожки.

Но это все УКС делает уже за отдельную плату, поэтому возникает вопрос — а почему бы сразу все это не предусмотреть в проекте? Ведь такие дома покупают явно не самые бедные и явно не на последние деньги. Но Сергей Панев объясняет: согласно законодательству, если застройщик получает участок бесплатно, то жилье на нем может быть только типовых потребительских качеств.

— Где-то эти требования максимально удешевлять строительство не воспринимается людьми как нормальная идея. И это абсолютно обосновано. Например, есть момент, когда для стен можно использовать финишную шпатлевку, но мы оставляем известковую штукатурку.





Но из-за законодательных ограничений застройщик ничего поделать с таким раскладом не может. Также мы замечаем в домах и простенькие светильники над лестницами, которые жильцы явно будут менять на другие.

— А это требования по охране труда и технике безопасности, потому что должны быть освещены пути эвакуации на момент сдачи объекта. Но мы и так закладываем минимальный объем электрики, потому что люди все равно все будут делать по-своему.

А дешевле может быть?

Все четыре проекта домов УКСа в зацени разрабатывались одной компанией. Интересуемся, почему тогда в одних домах есть выходы из квартир в гараж, а в других — нету.

— Чтобы, например, в восьмиквартирных таунхаусах были выходы из квартир в гараж нужно устанавливать противопожарную дверь и дополнительную противопожарную перегородку. Это требования МЧС, которые очень жесткие. А установка противопожарных двери и перегородки удорожает проект. В коттеджах же на две квартиры выход в гараж изнутри возможен потому, что там шире размер помещения. В этих домах проектировщики все смогли подвести под нормы.



Вид на застройку УКСа в зацени с кольцевой

— А как вообще вы оцениваете экономику своего пилотного проекта в Зацени?

— Конечно, если мы надумаем строить еще раз такое жилье, то мы перед этим три раза задумаемся. Потому что сегодняшняя экономика и достаток людей не позволяет рассчитывать на очень большой приток покупателей.

— Может быть, есть какой-то люфт для понижения цены?

— Эта возможность появится после ввода первого пускового комплекса. Тогда мы сможем понимать фактическую стоимость объекта и исходя из этого корректировать проектную документацию.