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Казахстанцы из Беларуси выбирают президента
10.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан выбирает президента. В Беларуси свой голос за кандидатов граждане Казахстана могут отдать на двух участках: в Минске и в Бресте, передает телеканал «МИР 24».
Основной участок для голосования разместился в здании посольства Казахстана в столице Беларуси. Двери для желающих проголосовать открыты с семи утра. Как отметили в посольстве, явка ожидается высокая.
В Беларуси сейчас зарегистрировано около 400 граждан Казахстана. В основном это студенты и бизнесмены. Тем, кто голосует впервые, вручили памятные сувениры.
Также Ермухамет Ертысбаев подчеркнул, что в независимости от результатов выборов отношения между Беларусью и Казахстаном останутся дружескими и взаимовыгодными.
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К настоящему моменту зарегистрировано около 400 граждан Казахстана. В основном это студенты и бизнесмены.
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