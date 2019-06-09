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Казахстанцы из Беларуси выбирают президента

10.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Казахстан выбирает президента. В Беларуси свой голос за кандидатов граждане Казахстана могут отдать на двух участках: в Минске и в Бресте, передает телеканал «МИР 24».

Основной участок для голосования разместился в здании посольства Казахстана в столице Беларуси. Двери для желающих проголосовать открыты с семи утра. Как отметили в посольстве, явка ожидается высокая. 

В Беларуси сейчас зарегистрировано около 400 граждан Казахстана. В основном это студенты и бизнесмены. Тем, кто голосует впервые, вручили памятные сувениры.

«Все условия созданы для свободного волеизъявления. У нас с семи утра находится наблюдатель от СНГ здесь. Он внимательно отслеживает, как идет голосование. Очень приятно, что практически все зарегистрированные молодые граждане, которые впервые участвуют в голосовании, пришли сегодня на наш избирательный участок. Интерес к выборам очень большой. И никаких нарушений, я думаю, не будет», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев. 

Также Ермухамет Ертысбаев подчеркнул, что в независимости от результатов выборов отношения между Беларусью и Казахстаном останутся дружескими и взаимовыгодными. 



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Теги: Брест, Минск
 
 
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К настоящему моменту зарегистрировано около 400 граждан Казахстана. В основном это студенты и бизнесмены.
 
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