Казахстанцы из Беларуси выбирают президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Казахстан выбирает президента. В Беларуси свой голос за кандидатов граждане Казахстана могут отдать на двух участках: в Минске и в Бресте, передает телеканал «МИР 24».

Основной участок для голосования разместился в здании посольства Казахстана в столице Беларуси. Двери для желающих проголосовать открыты с семи утра. Как отметили в посольстве, явка ожидается высокая.

В Беларуси сейчас зарегистрировано около 400 граждан Казахстана. В основном это студенты и бизнесмены. Тем, кто голосует впервые, вручили памятные сувениры.

«Все условия созданы для свободного волеизъявления. У нас с семи утра находится наблюдатель от СНГ здесь. Он внимательно отслеживает, как идет голосование. Очень приятно, что практически все зарегистрированные молодые граждане, которые впервые участвуют в голосовании, пришли сегодня на наш избирательный участок. Интерес к выборам очень большой. И никаких нарушений, я думаю, не будет», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.

Также Ермухамет Ертысбаев подчеркнул, что в независимости от результатов выборов отношения между Беларусью и Казахстаном останутся дружескими и взаимовыгодными.