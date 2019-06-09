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Выборы президента Казахстана: экзитполы показали победу Токаева

10.06.2019 07:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Выборы президента Казахстана: экзитполы показали победу Токаева
КАЗИНФОРМ

Она добавила: оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39%, за депутата нижней палаты парламента от партии "Ак жол" Данию Еспаеву проголосовали 5,32% избирателей. Остальные кандидаты набрали менее четырех процентов, сообщают РИА Новости.

Выборы в Казахстане состоялись в воскресенье. Нурсултан Назарбаев, который был главой государства на протяжении почти 30 лет, сложил полномочия 20 марта.

В избирательном процессе приняли участие семь зарегистрированных кандидатов, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. 

Выборы президента Казахстана: экзитполы показали победу Токаева
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По данным председателя совета института «Общественное мнение» Айнур Мажитовой, Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана. У него свыше 70%...
 
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