Выборы президента Казахстана: экзитполы показали победу Токаева

Она добавила: оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39%, за депутата нижней палаты парламента от партии "Ак жол" Данию Еспаеву проголосовали 5,32% избирателей. Остальные кандидаты набрали менее четырех процентов, сообщают РИА Новости.
Выборы в Казахстане состоялись в воскресенье. Нурсултан Назарбаев, который был главой государства на протяжении почти 30 лет, сложил полномочия 20 марта.
В избирательном процессе приняли участие семь зарегистрированных кандидатов, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым.