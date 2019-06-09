Выборы президента Казахстана: экзитполы показали победу Токаева

Источник материала: Аргументы и факты

Она добавила: оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39%, за депутата нижней палаты парламента от партии "Ак жол" Данию Еспаеву проголосовали 5,32% избирателей. Остальные кандидаты набрали менее четырех процентов, сообщают РИА Новости.

Выборы в Казахстане состоялись в воскресенье. Нурсултан Назарбаев, который был главой государства на протяжении почти 30 лет, сложил полномочия 20 марта.