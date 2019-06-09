Страховщики отказали в выплатах травмированному байкеру. А он пошел в суд и выиграл дело

Источник материала: Tut.by

«Страховку выплачивать отказались, якобы я умышленно совершил ДТП», — поделился с AUTO.TUT.BY Василий, 39-летний мотоциклист из Минска. Летом прошлого года он попал в аварию и был признан виновником. У мужчины был полис Белгосстраха от несчастных случаев и он ждал компенсацию за полученные травмы, но ему отказали. В ответ мотоциклист подал иск в суд и выиграл его!



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Вспомнил что застрахован — обрадовался»

Минчанин Василий с мотоциклами на «ты» — около 20 лет он ездит на байках, занимался мотокроссом, бывал на курсах, повышающих мастерство вождения мотоцикла. При этом он не участвует в открытиях и закрытиях мотосезонов, да и на тусовки с байкерами не ездит. Говорит, что нет на это времени: Василий работает директором частного предприятия, к тому же один воспитывает трехлетнего сына. Он мотоциклист-одиночка, использующий свой байк для ежедневных передвижений по городу: с работы и обратно, съездить на переговоры, отвезти какие-то документы.

— Несмотря на мой опыт управления мотоциклом, летом прошлого года я совершил ошибку и попал в ДТП, в котором был признан виновником, — рассказал Василий.





Авария произошла 27 июля 2018 года на улице Богдановича в Минске. Мужчина ехал на своем Kawasaki и из-за несоблюдения дистанции врезался в багажник едущего впереди Hyundai.

На место аварии была вызвана ГАИ. Отметим, что все документы у Василия были в порядке — имелись права, техосмотр, страховка. За нарушение ПДД Василий получил штраф в одну базовую, а с места ДТП его госпитализировали в БСМП.

— В больнице выяснилось, что у меня черепно-мозговая травма, ушиб голеностопного сустава. Все тело было покрыто одной сплошной гематомой. Около двух недель я находился в больнице под наблюдением врачей.

А уже перед выпиской мужчина вспомнил, что у него есть добровольный страховой полис от несчастных случаев и заболеваний на сумму 4 тысячи рублей, который он оформлял в Белгосстрахе. 9 августа он обратился к страховщикам: сообщил о травмах и просил сделать страховые выплаты.

— Однако, чтобы получить выплаты надо было предоставить много справок, после выписки из больницы мне пришлось неоднократно поездить на такси туда-обратно. Какие-то запросы отправляли и сами страховщики.

Белгосстрах: «Попал в ДТП умышленно»

10 ноября Василий получил ответ из Белгосстраха: в письме сообщалось, что он нарушил ПДД, хотя знал, что должен их соблюдать, а значит — умышленно совершил противоправные действия, из-за чего и получил травмы. Поэтому в выплатах ему оказано.











С позицией Белгосстраха Василий не согласился и подал иск в суд, чтобы опротестовать решение страховой компании. Мужчина требовал, чтобы суд отменил отказ страховщиков и обязал их выплатить ему всю страховую сумму по полису — 4 тысячи рублей, неустойку от этой суммы в размере 1% за каждый день просрочки и материальную компенсацию морального вреда — 4 тысячи рублей.

5 июля в суде Советского района состоялось разбирательство по этому гражданскому делу. Сторону ответчика представляла юрисконсульт Белгосстрах Наталья Бобкова, которая заявила на заседании, что заявленный иск она не признает в полном объеме.



Фото: Юлия Альгерчик

— При ДТП мои действия умышленными не были, да и ГАИ таковыми их не считает — они сообщили, что я нарушил п. 85 ПДД — не обеспечил безопасную дистанцию. Но о том, что я сделал это специально нет ни слова, — выступил в суде Василий. — Дорожная ситуация изменилась мгновенно, поэтому авария и произошла, это случайность. Перед этим я не совершал никаких маневров, перестроений, иначе это было бы отражено в протоколе ГАИ. К тому же я знаю, какими страшными могут быть последствия мотоаварий, зачем мне было делать это специально?

— Истец признан виновником аварии, это было сказано в справке ГАИ от 19 ноября. Нарушение правил он совершил с косвенным умыслом, он предвидел его вредные последствия либо относился к ним безразлично. Поэтому было решено в страховых выплатах ему отказать — так как он совершил их умышленно, — парировала юрисконсульт.

Ответчик сказала, что если бы выплаты по травмам Василия подлежали удовлетворению, то он бы получил 320 рублей из четырех тысяч, на которые был застрахован: за черепно-мозговую травму 200 рублей (5% от страховой суммы) и 120 рублей за ушиб голеностопа.

— Справку из ГАИ вы получили 19 ноября. А отказ из Белгосстраха мне пришел раньше — 10 ноября, датирован он был 31 октября. Получается, вы отказали мне еще до того, как получили справку о ДТП, — уточнил Василий.

— Так произошло, потому что бывает, что запрашиваемые документы нам сначала высылают по факсу, а потом шлют почтой, — объяснила Наталья Бобкова.

— На каком основании вы утверждаете, что я умышленно и сознательно совершил ДТП и почему вы решили, что это признали компетентные органы? — продолжил пострадавший байкер.

— Мы определили это после получения документов из ГАИ. Вы знали ПДД, но не соблюдали их, если вы не выдерживали безопасную дистанцию, то осознавали, что это может привести к плохим последствиям, — объясняет принятие решения ответчик.

Суд Советского района Минска постановил, что страховая компания Белгосстрах должна возместить Василию 770 рублей, из которых: 320 рублей — страховые выплаты, 250 рублей — пеня, 220 рублей — материальная компенсация морального вреда.

«Надо внимательно читать полисы»

Решением суда Василий доволен, хотя суммой выплаты он не удовлетворен — «она не покроет даже фактические расходы на ее взыскание», однако подавать на апелляцию мужчина не будет.



Фото: Юлия Альгерчик

— Когда решение вступит в законную силу, я буду обращаться в Белгосстрах, ассоциацию страховщиков, органы, которые их контролируют, для того, чтобы наказать сотрудника, который непосредственно подписал этот отказ. Надо, чтобы его коллеги задумывались о персональной ответственности, когда подписывают незаконные распоряжения, и не чувствовали свою безнаказанность.

Василий решил, что страховаться от несчастных случаев он будет и дальше, только вот выберет для этого другую компанию и будет внимательно читать полис и правила по возмещению страховки, а если наступит страховой случай, то «зафиксирует каждую ссадину и ушиб», а оформление документов поручит кому-нибудь другому — чтобы ничего не упустить.

— Ведь в Белгосстрах я обратился, потому что думал, если компания государственная, то никаких проволочек там не будет, если что — все выплатят четко и быстро. Получилось наоборот. Конечно, 320 рублей это очень мало, но я пошел на принцип и решил добиться справедливости. Для меня действительно важно, чтобы люди не чувствовали себя бесправными в подобных ситуациях. Бороться можно и нужно. Надеюсь, своим примером вдохновить граждан отстаивать свои права даже перед крупными госкомпаниями.