«Олигарх не обратит внимания на серую мышку с лишним весом». Стилист о том, как выглядеть сексуально

Источник материала: Tut.by

Эксперт по стратегическому имиджу Катерина Гордеева рассказывает, как добавить сексуальности в образ и научиться использовать это для достижения своих целей.

Эксперт по имиджу и протоколу Катерина Гордеева





«Хочу быть секси» — один из самых частых запросов к стилисту. Что неудивительно, ведь сексуальность человека и его социальная роль неотделимы друг от друга. Это — сильное оружие, применив которое можно решить проблемы с влиянием, самооценкой и, конечно же, личной жизнью.

Однако тема сексуальности в женском имидже — настоящее минное поле. Здесь много мифов и надуманных ограничений, разобравшись с которыми выглядеть не только сексуальной, но и стильной будет проще. И нет, вам не нужно выбирать между умной и сексуальной. Все это прекрасно сочетается в имидже неглупых женщин.

Мифы сексуальности

Миф № 1. Мало одежды = пикантный образ

Начиная разбирать с клиентом, что именно он понимает под сексуальностью, становится ясно: четко сформулировать запрос могут единицы, у остальных определение этого термина сводится к перечислению фетиш-фантазий. И это, кстати, неудивительно, если понимать, откуда и как появляются стандарты сексуальности.

Хотим мы того или нет, наше сознание зависимо от поп-культуры. Фильмы, музыкальные клипы и рекламные ролики навязывают образ, который принято считать «заводящим». Сегодня это — образ молодой девушки с акцентированными женскими формами и почти неприкрытой наготой. Многим кажется, что если образ «секси-бэби» привлекает внимание на экране, он будет так же работать и в жизни. Это ошибка.



Кадр из клипа взят с youtube.com



Фото: kinopoisk.ru / Культовая сцена из «Основного инстинкта» до сих пор считается одной из самых сексуальных в кинематографе. Но теперь представьте, такое мини на среднестатистической женской фигуре и вспомните об отсутствии белья на Шэрон Стоун в тот момент. Дискомфортно, странно и негигиенично…

Как ни парадоксально, сексуальность в имидже не зависит от оголения.

А в некоторых случаях лучшим другом сексапила будет скромность и элегантность.

Объясняю: на уровне инстинктов здоровое тело привлекательно само по себе. Чтобы легко найти партнера, не нужно обладать рельефом фитоняши. Достаточно вписываться в общепринятые границы нормального: иметь две руки, две ноги, ухоженную кожу, казаться энергичным и быть одетым/одетой в чистое. Назовем это базовой сексуальностью.

Безусловно, соответствие этим минимальным требованиям не гарантирует, что на вас обратит внимание прекрасный принц или модель с обложки глянцевого журнала. Но кого-то приблизительно равного себе по социальному статусу и уровню достатка привлечет.

Не нравятся те, кто западает на вас «в базе»? Прокачивайте тело, развивайте мозг, стройте карьеру и учитесь управлять имиджем. Ведь мужчина «на троечку» не станет всерьез подкатывать к девушке «на восьмерку»: он поймет, что его шансы невысоки.

Точно так и олигарх не обратит внимания на серую мышку с лишним весом и без каких-либо выдающихся достижений в жизни. Он просто ее не заметит. За вами ухаживают «не те»? Скорее всего, проблема в вас: противоположный пол дал вам оценку и, видимо, она недостаточно высока, чтобы позволить вам утолить свои любовные аппетиты.

Но вернемся к оголению. Чрезмерная нагота считывается противоположным полом как призыв, клич, признак голода.

«Голодному человеку и кусок хлеба за праздник» и «Зачем стараться, если голодный сделает все сам, лишь бы получить кусочек?» — думают они. Поэтому чем откровеннее ваш образ, тем активнее вами будут пренебрегать. Сено к корове не ходит.





Добавьте к нарочито сексуальному комплекту вызывающее поведение — и получите агрессивную сексуальность. Она неплохо смотрится на экранах TV, но в реальности будет обратный эффект: от вас начнут дистанцироваться, ведь желание обороняться от нападающего появляется на инстинктивном уровне. А женщина с алыми губами, на шпильках и пышной грудью наперевес выглядит как очень голодный до любви и опасный в своей настойчивости агрессор.

Исключение из правила: агрессия как фетиш. Если вы определились с партнером и уверены, что образ «самки павиана во время эструса» добавит перца в отношения — пользуйтесь, но не забывайте о чувстве меры и допустимых локациях.





Что выставляем напоказ?

Я вовсе не призываю девушек надевать балахоны, скрывающие фигуру с головы до пят. Я лишь говорю, что показывать тело нужно дозированно и что у каждого эта доза будет своей.

Особенно аккуратными с одеждой следует быть девушкам, которых природа щедро одарила аппетитными формами. Ведь добавлять акцент на богатства, которые и без этого бросаются в глаза — все равно что спорить с чувством меры. Это так же вульгарно, как носить крупные бриллианты днем или ездить в бальном платье на общественном транспорте.





Счастливицам, обладающим высокой базовой привлекательностью, лучше сместить акцент на лицо, волосы и пр. Так из множества красивых элементов сложится прекрасная мозаика, которую мужчинам будет хотеться рассматривать часами.



Слева мы видим удачный выбор певицы Анны Семенович: выраженная талия, подчеркнутые стройные лодыжки и сексуальный взгляд. Все остальное воображение дорисует само. Справа — неудачный выбор: слишком много деталей. Женщина выглядит BDSM-феей и полностью теряется на фоне платья.

Разбирая тему сексуальности в имидже, было бы непросительно забыть о белорусской модели Екатерине Кобе. Она — пример девушки, которая, обладая потрясающей фигурой, понимает, что эти формы неплохой козырь. Но, известно, основная ошибка картежника — светить козырями раньше времени.

Екатерина гордится своей фигурой и стремится выставить свои сильные стороны напоказ. Фигура девушки настолько хороша, а ее неприкрытые формы так врезаются в память, что у подписчиков ее аккаунтов не остается и шанса подумать, что у Катерины, кроме этой самой фигуры, что-то есть. Например, карьера или хобби.

Давайте посмотрим, как меняется образ Екатерины, когда голое тело не так отвлекает внимание от человека. Здесь мы видим красивую, ухоженную молодую девушку. Девушку, которую хочется узнать ближе.

Развивайте чувство меры.

Оно, как хорошие манеры, демонстрирует умение уважать чужие границы, что очень ценно и редко.

Кстати, что касается девушек с андрогинной внешностью — им, наоборот, умеренное оголение поможет продемонстрировать зрелую сексуальность. Ведь основная проблема таких дам состоит в том, что их фигура выглядит детской или бесполой.

Для этого типа подойдут вечерние платья с глубоким вырезом, вещи, декольтированные на спине, разрезы. Как видим, разница между первым и вторым типом очевидна:



Слева мы видим удачный образ Киры Найтли, над которым хорошо поработал художник по костюмам. Подчеркнули хрупкие ключицы актрисы, фокусной точкой сделали декольте и с помощью драпировки визуально увеличили бедра. Получилась красивая пропорция и элегантный сексуальный образ.

У Найтли Н-образная фигура без четкой талии и небольшая грудь. В комплекте, который мы видим справа, получился прямоугольный силуэт и образ «без пола». Поэтому девушка выглядит неухоженной серой мышкой, и о сексуальности речи не идет.

Миф № 2. Сексуальности не место на работе

Сексуальность в имидже — величина постоянная. Нельзя «одеться сексуально», а в остальные дни быть серой мышью. Можно, конечно, «включать» и «выключать» сексуальность всякий раз, когда мы входим в офис или другое людное место, но абсолютно незачем. Игра с переодеваниями не имеет к имиджу никакого отношения.

Как следствие, представление о том, что привлекательность нужно подавлять в течение восьми рабочих часов, вредно. Человеку необходимо всегда чувствовать себя красивым: он становится увереннее в себе, доброжелательнее, спокойнее. И, конечно, такой человек даст фору в сексуальности издерганному и запуганному или, напротив, излишне агрессивному сопернику.

Привлекательному человеку легче выбиться в лидеры, ему охотнее доверяют, его слово имеет больший вес. Кстати, на сексуальность индивида реагируют оба пола. Поэтому, правильно дозируя сексуальность, вы можете выиграть дополнительные очки у всего коллектива.





Тем более что мы уже определились, что оголение и фривольное поведение не имеют ничего общего с сексуальностью. Привлекательность многогранна: в строгом костюме или белой рубашке женщина может быть очень сексуальна, оставаясь при этом в границах дозволенного.

Миф № 3. Женщины после сорока несексуальны

Обесценивание сексуальности зрелых женщин — бич современного общества. На самом деле взрослая женщина, как правило, обладает большим сексуальным опытом. Она хорошо знает, чего хочет и как может это получить, она умеет то, чему юным девушкам можно поучиться. Речь идет не только о наборе поз. Зрелая женщина прокачана в общении, с ней интересно. А интересный человек имеет больше шансов быть сексуальным. Поэтому, качая сексапил, так важно не забывать качать мозг.

В общем, думать, что с возрастом «сорок плюс» нужно заканчивать с флиртом, неправильно. Однако у зрелых женщин часто встречается другой перегиб — им хочется доказать, что они все еще молоды.

А раз молоды — то и одежда должна быть молодежной. В ход идут ультрасовременные аксессуары, опасное мини и озорные хвостики. Смотрится это, мягко скажем, негармонично. С такой женщины считывается неуверенность в себе, непринятие своего тела. Как следствие, ее притягательность падает.



Весь образ слева кричит: «Я всё ещё ничего!» Излишне кукольный оттенок волос добавляет возраста и подчёркивает недостатки кожи. А пройма выставляет напоказ проблемную зону в области бицепса. Получается утрированный вульгарный образ, который смотрится жалко. Хотя женщина красивая.

А справа мы видим попытку Валерии переодеться в Барби. Стоит отметить, что фигура певицы восхитительна и позволяет носить и облегающие, и оверсайз-силуэты. Но из-за неудачно выбранной цветовой гаммы и фактур получился образ «залезла в шкаф младшей дочери».

Зрелая сексуальность требует дорогой огранки: натуральных тканей, цвета, умного микса фактур. Подчеркните свою многогранность сложными образами, а тренды-однодневки оставьте школьницам.



Шпильки и кожа — сразу два фетиша в одном образе. Почему на Кроуфорд это выглядит сексуальным? Во-первых, кожаные брюки обтягивают очень стройные ноги. Бедра, икры модели в прекрасном тонусе. Нет излишка — нет вульгарности. Более того, верхняя часть тела закрыта и консервативна, это снижает накал и добавляет баланса.

В образе актрисы Екатерины Волковой один акцент — на стройные ноги в прекрасной физической форме. Оголённое бедро на фотографии добавляет перца, но не выглядит вульгарным, потому что остальные компоненты образа закрыты и неагрессивны. Получился свежий и интеллектуально сексапильный look.

Давайте также рассмотрим отечественную красавицу, которая очень умно подходит к своему имиджу. Глядя на Анжелику Агурбаш, с трудом верится, что этой девушке недавно исполнилось 49 лет.

Певица отлично чувствует, что ее украшает. В повседневной жизни она избегает излишне открытых гламурных нарядов, отдавая предпочтение комфортному стилю «городской шик». Яркие акценты грамотно расставлены: яркий шарф, ботинки и крупные украшения делают из обычного «серого» повседневного лука яркий и стильный комплект. Кстати, массивные украшения — то, что более гармонично смотрится на зрелых женщинах, чем на юных нимфах.

Визуальная асексуальность

В сознании большинства сексуальность напрямую связана с модельными стандартами внешности. На людей, чьи пропорции далеки от «идеала», давит глянцевый стереотип, вызывая тревожность и комплексы. Сексуальность для таких людей становится зоной дискомфорта, а всего, что дискомфортно, человек старается избегать.

Отсюда появляются люди, чей пол «не читается». Особенно асексуальность заметна у женщин: полный отказ от акцентирования гендерных различий делает из женщины «серую мышь».

И феминистичный посыл «выглядеть „как мальчик“, потому что это удобно» не имеет ничего общего ни с удобством, ни с равными правами. Зато говорит очень много о непринятии своего тела и гендера.





Сексуальность направлена не только на мужчин. Это внутренний ресурс, который позволяет нам быть увереннее и заметнее, и, как следствие, первыми получать социальные блага в виде уважения, восхищения, доверия. Пренебрегая этим, вы лишаете себя очень многого.

Что такое сексуальность и как ее приручить?

Когда говорится о женской сексуальности в имидже, мы скорее имеем в виду микс человеческих качеств и уже по остаточному принципу подразумеваем картинку. Сексуальность — это акцентированное обозначение того, что находится внутри. Такой подход помогает «переключить» партнера с желания обладать вами на желание познавать вас. Последнее выгоднее с точки зрения продолжительных отношений, ведь чем больше партнер вложил в вас своего времени, тем ценнее вы ему кажетесь.





Итак, чтобы быть сексуальной нужно:

1) Помнить, что сексуальность — величина постоянная. В идеале нужно быть привлекательной всегда: и в клубе, и на работе, и дома. Правда, визуальное выражение сексуальности в каждом из этих случаев будет свое.

2) Помнить, что ваше тело привлекательно само по себе. Это знание добавит уверенности, а значит, дополнительных очков.

3) Не заигрываться с оверсайзом и андрогинным стилем. Эти модные приемы хороши в малом количестве. Если все вещи, имеющиеся в гардеробе, очень удобные, но скрывают гендер, не удивляйтесь, что противоположный пол вас игнорирует.

4) Посмотреть на себя в зеркало и найти то, что нравится в себе больше всего. Например, у вас тонкие щиколотки или длинная шея — на этих зонах следует сделать акцент, составляя look.

5) Избегать вульгарности. Чрезмерное оголение вкупе с вызывающим поведением не делает вас привлекательной, а, наоборот, отталкивает.

Будьте смелыми и сексуальными! Оставляйте хештег #гордеевазацени в социальных сетях и предлагайте свои темы для обсуждения и героев для стильных разборов.