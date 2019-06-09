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Минсельхозпрод находит общий язык с Россельхознадзором

10.06.2019 08:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минсельхозпрод находит общий язык с Россельхознадзором
Фото из открытых источников

По словам Брыло, рынок России был, есть и будет премиальным.

«В последние встречи мы находим общий язык. С одной стороны, какая-то обида где-то в душе может таиться. Но с другой стороны ты понимаешь, что отношения с Россельхознадзором дисциплинировали очень серьезно. Сейчас мы, может быть, даже чрезмерно подходим к лабораторному контролю, качеству нашей продукции и так далее. То есть немножко они нас собрали в кулак».

Игорь Брыло подчеркнул, что сейчас идет неплохой диалог. 

«Я понимаю, что у нас часть предприятий закрытых, часть открывается, часть закрывается. Но, тем не менее, диалог идет. Слава богу, что перешел в спокойный, конструктивный диалог. В ближайшее время планируется визит нашего министра к министру сельского хозяйства Российской Федерации. Конечно, будем продолжать дальше диалог по поводу открытия наших предприятий». 

Минсельхозпрод находит общий язык с Россельхознадзором
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Об этом в интервью телеканалу СТВ сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.
 
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