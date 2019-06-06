Скульптуры садово-паркового топиари украсили парк

Источник материала: Клiч Радзiмы

5 июня в центральном парке (на площади Ленина) собралось много людей: молодежь, мамы с детьми и просто прохожие. Что же их так привлекло?

А заинтересовали шарковчан большие скульптуры садово-паркового топиари — «Лошадь» и «Три дельфина». Эти фигуры поразили шарковчан своей новизной и уникальностью. Об этом свидетельствуют запестревшие фотографиями социальные сети. Ведь только ленивый с ними не сфотографировался!

Более подробно об установленных скульптурах мы узнали у начальника отдела архитектуры и строительства жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Валентина Францевича Буко:

— В Год малой родины и в преддверии празднования 75-летней годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы решили украсить наш горпоселок необычными топиари. Это одно из древнейших направлений в декоративном искусстве украшения парков, садов и скверов городов. Наши необычные, будто живые фигурки созданы профессиональными ландшафтными дизайнерами витебской кампании «Grasscor”. Специалисты фирмы совместно с работниками УКП ЖКХ установили садовые фигуры в центральном парке, и они тут же стали настоящими украшениями нашей Шарковщины. «Лошадь» принято решение оставить в парке, а вот дельфинов разместят возле магазина «Журавинка». Фигуры можно оставлять под открытым небом даже зимой, не боясь морозов, они хорошо переносят перепады температур. Уход за ними минимален, требуется только влажная уборка от пыли. Эти скульптуры приятны на ощупь, их можно гладить, а можно просто любоваться. Но, не стоит забывать, что садиться на них нельзя! Давайте не будем забывать, что Шарковщина — наш общий дом. И от нас зависит, каким он будет, каким его увидят гости и наши дети. Будьте бережливы!



Больше всех рады появлению интересных животных дети. Шарковчанка Елена Курилович с сыном Алексеем не смогли пройти мимо такой красоты.

— Какие оригинальные скульптуры — восхищается Елена. — Очень красиво! О том, что они появились, узнала сегодня из соцсетей. Я нахожусь в отпуске, поэтому с ребенком решили сами взглянуть на диковинку. Очень здорово!

Елена АНАНИЧ.