Преступления без наказания. Пять громких нераскрытых убийств знаменитостей

Источник материала: Аргументы и факты

Убивали всех: криминальных авторитетов, крупных бизнесменов, политиков, спортсменов, журналистов, артистов. Многие из этих преступлений, совершенных как в девяностых годах, так и уже в XXI веке, по сей день остаются нераскрытыми.

Сегодня мы вспомним о пяти делах, в которых до сих пор не поставлена финальная точка.

Игорь Тальков

34-летний певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге во время сборного концерта звёзд советской эстрады, организованного продюсерской компанией «ЛИС’С».

Конфликт за кулисами дворца спорта вспыхнул из-за очередности выхода артистов на сцену. Поскольку престижным считалось выступать как можно позже, 28-летний Игорь Малахов, телохранитель певицы Азизы, попытался убедить организаторов концерта и команду Талькова уступить ей свое место. Примерно за пять минут до предполагаемого выхода на сцену Талькова в его гримерке между ним и Малаховым вспыхнула перепалка, после чего охранники артиста вывели телохранителя Азизы в коридор.

Там Малахов достал револьвер системы Нагана и направил его на оппонентов. К Талькову вбежал его концертный директор Валерий Шляфман, закричавший: «Игорь, дай что-нибудь, он достал пушку». Тальков ответил: «На его пушку у нас своя найдётся». После этого певец достал свой газовый пистолет и вышел в коридор. Музыкант несколько раз выстрелил из газового пистолета в сторону Малахова. Выстрелы эффекта не дали, возможно, из-за того, что патроны были неисправны либо просрочены. Охрана Талькова, воспользовавшись замешательством Малахова, набросилась на него. Малахов успел сделать два выстрела из своего нагана. Одна пуля ушла в пол, вторая попала в ящик из-под аппаратуры. Наган был выбит из рук Малахова. Кто сделал следующий выстрел, до конца непонятно. В разное время в этом обвиняли и Малахова, и Шляфмана. По словам свидетелей, Тальков сказал: «Как больно». Затем он прошёл несколько метров к сцене, упал возле большого зеркала и через считаные минуты умер.

По факту убийства Талькова прокуратурой города Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело № 381959. Первое обвинение в убийстве Талькова было предъявлено телохранителю Азизы Игорю Малахову, который скрылся с места происшествия и был 10 октября 1991 года объявлен во всесоюзный розыск. 16 октября Малахов добровольно сдался властям. Проведенная экспертиза показала, что Малахов не мог стрелять в Талькова, а единственным человеком, который мог произвести роковой выстрел, является Валерий Шляфман. В мае 1994 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Игоря Малахова к двум с половиной годам лишения свободы условно за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия.

Концертный директор Талькова Валерий Шляфман уехал в Израиль на постоянное место жительства в феврале 1992 года. Несколько обращений российских правоохранительных органов к израильским коллегам с просьбой о содействии в расследовании результатов не дали. Игорь Малахов умер в 2016 году. Шляфман проживает в Израиле, отрицает свою вину и считает убийцей умершего Малахова.

В ноябре 2018 года Следственный комитет России сообщил о возобновлении расследования убийства Игоря Талькова.

Дмитрий Холодов



Журналист Дмитрий Холодов. Фото: Commons.wikimedia.org

27-летний журналист издания «Московский комсомолец» Дмитрий Холодов погиб 17 октября 1994 года в Москве, на рабочем месте в редакции, в результате взрыва дипломата, в котором находилась мина-ловушка. По словам коллег Дмитрия, дипломат он забрал в камере хранения на Казанском вокзале. Неизвестные обещали передать таким образом журналисту документы о нелегальной торговле оружием с чеченскими сепаратистами.

Генпрокуратура квалифицировала происшедшее как «террористический акт, повлёкший смерть человека» (ст. 213 ч. 3 УК РСФСР). Первый подозреваемый по делу был задержан в ноябре 1994 года. Им оказался взрывотехник ГРУ Владимир Кузнецов, однако его причастность к делу была опровергнута. В июне 1995 года с Кузнецова сняли все обвинения.

В 1998-2000 годах по подозрению в убийстве были задержаны бывший начальник разведки ВДВ полковник запаса Павел Поповских, бывший командир спецотряда спецназа ВДВ майор Владимир Морозов, его заместители (майоры Александр Сорока и Константин Мирзоянц),предприниматель (бывший десантник) Константин Барковский, заместитель генерального директора ЧОП «Росс» Александр Капунцов. Им было предъявлено обвинение по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

По одной из версий, десантники могли организовать убийство в интересах министра обороны РФ Павла Грачева, недовольного деятельностью Холодова. Однако сам Грачев в деле фигурировал только как свидетель.

26 июня 2002 года Московский окружной военный суд оправдал всех обвиняемых за отсутствием доказательств и освободил их из-под стражи.

27 мая 2003 года военная коллегия Верховного суда по протесту Генпрокуратуры отменила оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение.

Однако 10 июня 2004 года суд вновь оправдал всех подозреваемых.

В 2006-2009 гг. бывшие обвиняемые подали в Верховный суд иски о возмещении Генпрокуратурой нанесённого им ущерба и добились их частичного удовлетворения.

Экс-министр обороны Павел Грачев умер в 2012 году, бывший начальник разведки ВДВ Павел Поповских — в 2018. Убийство Дмитрия Холодова остается нераскрытым.

Владислав Листьев

38-летний журналист, генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был застрелен в подъезде собственного дома 1 марта 1995 года. Листьев возвращался со съемок программы «Час пик». Преступники поджидали его на лестничной площадке. Первая пуля попала в правое предплечье, вторая — в голову. Убийцы скрылись.

Преступление вызвало небывалый резонанс. 2 марта все основные российские телеканалы отменили вещание, заменив его портретом Листьева с подписью: «Влад Листьев убит».

К расследованию были подключены лучшие специалисты, дело было на контроле у президента России Бориса Ельцина. К моменту приостановления расследования материалы дела составляли более 200 томов. В числе подозреваемых фигурировали видные политики и бизнесмены, в том числе олигарх Борис Березовский. Считается, что причиной расправы над Листьевым могло стать его решение ввести временный мораторий на все виды рекламы, пока ОРТ не разработает новые «этические нормы». Впрочем, доказать ни одну из версий так и не удалось. 21 апреля 2009 года следствие по делу Листьева было приостановлено.

В 2013 году официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявлял: «Точку в этом деле рано ставить, оно не подлежит прекращению. Расследование уголовного дела приостановлено, при этом даны поручения оперативным службам, и, как только появится значимая информация, следствие будет возобновлено, так что работа продолжается».

Сегодня шансы на раскрытие преступления считаются низкими. Не исключено, что исполнителей и заказчиков убийства Листьева уже нет в живых.

Михаил Круг

40-летний исполнитель песен в жанре русский шансон Михаил Круг погиб 1 июля 2002 года.

В дом певца, расположенный в Твери, в микрорайоне Мамулино, ночью проникли неизвестные. На третьем этаже они наткнулись на тёщу Круга и напали на неё, причинив ей телесные повреждения. На крики женщины прибежал Круг вместе с женой Ириной. Бандиты открыли по ним огонь. Ирине Круг удалось спрятаться, а сам музыкант получил два тяжёлых огнестрельных ранения. Преступники скрылись. Михаила Круга в больницу отвез сосед, однако там, несмотря на все усилия медиков, певец скончался.

Выдвигались разные версии: от неудачной попытки ограбления до заказного убийства.

В 2008 году в Твери была арестована банда «Тверские волки», которая, возможно, была причастна к убийству. Ирина Круг опознала в одном из членов банды — Александре Агееве — убийцу своего мужа, но его причастность следствию доказать не удалось. Агеев был осужден пожизненно за другие преступления.

В 2012 году киллер банды «Тверские волки» Александр Осипов, осужденный на пожизненный срок, заявил, что исполнителем убийства Круга был бандитДмитрий Веселов по кличке Весел. Главарь банды — Александр Костенко по кличке Лом — якобы требовал у Круга часть денег, которые тот получал за выступления. Артист платить отказался, и тогда Костенко поручил Веселу припугнуть Круга, организовав в его доме ограбление. Однако события пошли не так, как планировали преступники, и Круг был застрелен.

По утверждению Осипова, узнав от Весела подробности гибели Круга, он убил его. Что касается главаря банды Костенко, то он был убит в сентябре 2006 года.

Официально о раскрытии убийства Михаила Круга не сообщалось.

Юрий Тишков

31-летний экс-игрок московских клубов «Торпедо» и «Динамо», футбольный агент Юрий Тишков был убит у подъезда своего дома 11 января 2003 года. Тело Тишкова с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в половине третьего ночи.

У Юрия Тишкова была очень трагичная судьба. Он считался одним из самых талантливых форвардов своего поколения: оформлял дубль в финале Кубка СССР, забивал в Кубке УЕФА мадридскому «Реалу». Летом 1993 года Тишков должен был заключить контракт с итальянской «Аталантой». Однако 5 июля 1993 года в матче Кубка России ему умышленно нанесли тяжелейшую травму, после которой он фактически закончил с футболом в 22 года. В течение пяти лет он пытался вернуться на поле, но в 1998 году объявил о завершении карьеры.

Тишков работал детским тренером, выступал в СМИ в качестве эксперта, работал комментатором на ТВ, а затем стал футбольным агентом.

Главная версия убийства Тишкова как раз и связана с агентской деятельностью. В начале 2000-х в российский футбол пришли большие деньги, борьба за этот рынок приняла ожесточенный характер. Тишкова убивали жестоко, нанеся ему почти три десятка ножевых ранений. Это походило на акцию устрашения: на примере расправы над Юрием хотели запугать остальных.

Впрочем, предположения остаются предположениями. Реальность же такова: дело об убийстве Юрия Тишкова до сих пор не раскрыто.