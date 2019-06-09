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Более 60 компаний стали новыми резидентами ПВТ

10.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 61 компании, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Новые резиденты предлагают решения для разных отраслей промышленности и интернета вещей. Так, компания «ИТАСТ» занимается разработкой программного обеспечения для высокотехнологичных производств, а также мобильного приложения для облегчения поездок на городских маршрутах общественного транспорта. Резидент «ТриИнком» совершенствует бесконтактные платежи, оплату по QR-коду. «Какаду Девелопмент» разрабатывает решения для автоматизации магазинов без кассиров. «КАТЭК-Инжиниринг» специализируется на мониторинге и управлении системами энергоснабжения объектов инфраструктуры всех сфер экономики. Предприятие «Центр Систем Идентификации» планирует разработку, внедрение и сопровождение проектов на основе технологий автоматической идентификации (RFID-метки), электронного бизнеса, интернета вещей.

Ряд компаний разрабатывает образовательные программы для онлайн-обучения. «Киндерсонг» работает над приложением, которое предназначено для тренировки пению посредством анализа звуковой информации. «Астонио» создает платформу, где дистанционно предоставляют курсы по дополнительному образованию.

В Парк высоких технологий пришли резиденты с иностранным капиталом из США, Швеции, Швейцарии, Израиля, Мальты, Канады. «Кроссикс Солюшнз Бай» в качестве центра разработки CrossixSolutionsInc (США, Нью-Йорк) ведет деятельность по созданию, поддержке и внедрению комплекса программ по обработке данных в сфере здравоохранения. «Аксамит Консалтинг» является R&D-подразделением группы компаний Axamit из Монреаля. В планах команды — разработка проектов для крупнейших турниров по гольфу.

В ПВТ приняли большое количество компаний из игровой индустрии, сферы облачных технологий, финтеха, электронной коммерции, медицины. Согласно представленным проектам, новые резиденты Парка высоких технологий планируют осуществлять продуктовые, заказные и смешанные бизнес-модели. Большинство новых резидентов учреждено в 2018-2019 годах. 6 компаний расширили свои виды деятельности.

В настоящее время резидентами Парка высоких технологий являются 563 компании.

 
 
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Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 61 компании, сообщили БЕЛТА в ПВТ. Новые резиденты предлагают решения для разных...
 
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