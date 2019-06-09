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В Мстиславском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали нетрезвого водителя

10.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Мстиславском районе Могилевской области сотрудники ГАИ останавливали со стрельбой нетрезвого водителя легкового автомобиля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ МВД.

Инцидент произошел сегодня в 3.45 на 59-м км автодороги Чаусы — Мстиславль — граница России вблизи деревни Сапрыновичи Мстиславского района. Наряд инспекторов ДПС на служебной автомашине преследовал автомобиль Audi Q7 на российских номерах, водителем которого был 27-летний житель Смоленской области России. «Имелись достоверные сведения, что он управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в УГАИ.

На неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке, подаваемые с помощью сигнального громкоговорящего устройства и проблесковых маячков синего и красного цвета, водитель не отреагировал. Для остановки автомобиля использовалось оружие.

Водитель задержан. Составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и невыполнение неоднократных требований об остановке. Проводится проверка.

 
 
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В Мстиславском районе Могилевской области сотрудники ГАИ останавливали со стрельбой нетрезвого водителя легкового автомобиля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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