Белорусская система аккредитации полностью отвечает международным требованиям — Госстандарт

Источник материала: Новости Хотимска

В Беларуси функционирует национальная система аккредитации, которая полностью отвечает международным требованиям, заявили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Аккредитация является доказательством технической компетентности и беспристрастности организаций, предоставляющих такие услуги по оценке соответствия, как испытания, калибровка, инспекция, сертификация продукции, систем менеджмента и персонала. В реестр национальной системы аккредитации включено 2 395 испытательных, 175 поверочных и 49 калибровочных лабораторий, 118 органов по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала, 15 инспекционных органов, а также медицинская лаборатория, провайдер проверки квалификации и орган по сертификации «Халяль».

В конце 2018 года Беларусь подписала три глобальных международных соглашения о признании результатов оценки соответствия в части испытаний, калибровки, сертификации продукции, систем менеджмента и персонала с Европейской организацией по аккредитации (ЕА), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) и International Accreditation Forum (IAF). «С подписанием этих соглашений национальная система аккредитации стала полноправным партнером международного сообщества по аккредитации и оценке соответствия и на равных условиях претендует на признание выданных в стране протоколов испытаний, калибровки, сертификатов о соответствии продукции, систем менеджмента и персонала при осуществлении международной торговли. Это создает условия для поддержки экспорта путем минимизации практики повторных испытаний отечественной продукции при поставках на зарубежные рынки, а также продвижения услуг белорусских органов по сертификации и лабораторий на международном уровне», — отметили в пресс-службе.

Аккредитованные в национальной системе органы по сертификации и лаборатории также получили право наносить на выдаваемые документы об оценке соответствия (протоколы испытаний, калибровки и сертификаты о соответствии) комбинированные знаки/текстовые ссылки EA BLA, ILAC MRA, IAF MLA. Благодаря этой возможности органы по оценке соответствия могут быть востребованы и конкурентоспособны на европейском и международном рынках услуг. «Во многих странах — торговых партнерах Беларуси отсутствуют достаточные технические возможности в части оценки соответствия, подтвержденные международными организациями по аккредитации и оценке соответствия, сравнимые с белорусскими. Кроме того, ценовое преимущество в этой сфере — на стороне белорусских органов по оценке соответствия», — подчеркнули в пресс-службе.

В Беларуси разработан пошаговый алгоритм действий белорусских производителей по признанию оценки соответствия при поставке продукции на экспорт с учетом подписанных соглашений о взаимном признании с международными организациями по аккредитации. За консультациями по этим вопросам в Белорусский государственный центр аккредитации уже обратились более 20 отечественных предприятий-экспортеров строительной, пищевой, машиностроительной, электротехнической отраслей. Кроме того, белорусские предприятия-экспортеры теперь могут не проводить аккредитацию собственных производственных лабораторий в иностранных органах по аккредитации, что предоставляет возможность сократить издержки при производстве продукции, поставляемой на экспорт.

Всемирный день аккредитации отмечается 9 июня. Этот праздник был учрежден в 2008 году по инициативе международных организаций по аккредитации — ILAC и IAF — для повышения осведомленности общественности о роли аккредитации во всех сферах экономической и социальной жизни. В 2019 году Всемирный день аккредитации отмечается под девизом «Аккредитация: укрепляя доверие к цепочкам поставок».