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Баттл-рояль в Fallout 76 и ни слова о The Elder Scrolls 6: что показала Bethesda на E3 2019

10.06.2019 09:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конференция Bethesda на E3 2019 была откровенно предсказуемой. Показали обновления для текущих игр и рассказали больше подробностей об анонсированных ранее проектах. 42.TUT.BY рассказывает о новинках.


The Elder Scrolls Blades

Игра выйдет на Nintendo Switch осенью 2019 года. Как и мобильная версия, она будет бесплатной.

Fallout 76

Для постапокалиптической ролевой игры Fallout 76 в ближайшем будущем выйдет несколько дополнений. Wastelanders добавит новые сюжетные линии и новых персонажей. Nuclear Winter посвящено баттл-роялю на 52 человека. Оба будут бесплатными для обладателей Fallout 76.

Ghostwire Tokyo

Новая игра от создателей The Evil Within. По сюжету главный герой сталкивается с паранормальным явлением: жители Токио бесследно исчезают, и никто не понимает, что происходит. Игроку предстоит во всем разобраться. Дата релиза Ghostwire Tokyo
пока неизвестна.

Commander Keen

Легендарный платформер из 90-х возвращается в виде мобильного баттлера для Android и iOS.

Rage 2

Для постапокалиптического экшена Rage 2 в скором времени выйдет небольшое дополнение, добавляющее в игру новое оружие, вражескую фракцию и машины.

Wolfenstein: Youngblood

Кооперативный экшен про борьбу с фашизмов в альтернативной Франции 80-х выйдет 26 июля 2019 года. В новом трейлере более детально показали игровой процесс.

Deathloop

Новая игра от создателей Dishonored и Prey. Разработчики обещают нестандартный дизайн локаций и необычный мультиплеер. Дата релиза неизвестна.

Doom Eternal

В новом трейлере авторы раскрыли дату релиза шутера про бесконечную войну с демонами, заполонившими Землю. И показали больше игровых моментов, хотя и так понятно, что игра выходит отличная.

На конференции Bethesda ничего не было сказано о The Elder Scrolls 6 и Starfield, кроме того, что обе эти игры по-прежнему находятся в разработке. И поскольку именно эти две игры — самые ожидаемые из всего, что делает компания, конференция не получилась яркой и запоминающейся. Новый Doom выходит уже этой осенью. Ну, хорошо, наверное.

 
 
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Bethesda на E3 2019 показала обновления для текущих игр и рассказала больше подробностей об анонсированных ранее проектах.
 
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