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«С ярким макияжем чувствую себя защищенной». «Одно утро» с Тамарой Лисицкой

10.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многим мозолит глаза ее востребованность и успешность. Писательница, ведущая на радио и телевидении, руководитель и одновременно — заботливая мама. Она успешно разрушила устоявшиеся правила творческой тусовки. Оказалось, что не обязательно светиться на бесконечных вечеринках и чекиниться на презентациях всевозможных брендов, чтобы быть на слуху. Главное — много работать. Тем более что она это очень любит.

А еще однажды утром, после того как она приготовила завтрак для троих детей и буквально на ходу соорудила прическу и макияж, Тамара Лисицкая встретилась с LADY.TUT. BY, чтобы рассказать, как всё успевать и не потерять при этом себя.


— Как обычно проходит ваше утро?

— Активно. Я ложусь спать в два-три часа ночи, а уже в семь утра на ногах. Потом, в течение дня, стараюсь, конечно, еще немного поспать, но не всегда получается. Просыпаюсь самая первая. И сразу — нет, не душ. Для меня это, скорее, вечерняя история. Смываю с себя всё накопившееся за день и наношу аромат на ночь. За исключением утра после летних жарких ночей, когда душ — просто необходимость. А так, обстановка спартанская: умылась и побежала по делам. Готовлю завтрак. Всей семьей собраться за большим столом не получается: у домочадцев разные графики. Так что они просыпаются порционно, завтракают и разъезжаются по делам. Это, кстати, и хорошо: если бы все вместе — конфликтов было бы не избежать. Очередь в ванную, суета, да к тому же молодые, неопытные ребята с утра обычно бывают очень раздражены, не то что мы — взрослые, тертые калачи. (Улыбается.)

— Завтраки у всех разные. И дело не столько во вкусах: у кого-то аллергия, младший не ест мяса совершенно — такая особенность организма. Но база всегда будет одна. Допустим, рис. И к нему добавляются или сухофрукты, или рыба (суши). Блюда собираются как мозаика. Или если сегодня база — яичница, то кому-то я приготовлю ее с гренками, кому-то с овощами, а кому-то с колбасой.

— И после того как отправите всех по делам, наступает волшебное время для себя?

— Волшебное время для себя у меня проходит параллельно со всеми этими хлопотами. Я одновременно работаю на трех радиопроектах. Очень плотно и, можно сказать, круглосуточно. У меня нет выходных. Неважно: утро, вечер, день и даже иногда ночь — надо следить за эфиром, быть в нем, писать для него. И вместе с тем достаточно времени проводить с семьей. Для такой жизни необходима постоянная жесткая самодисциплина.

— Не жалею себя, я бы не против, возможно, как-нибудь побыть девочкой-девочкой, но пока — однозначно нет. У меня жесткий график, и уход за собой обычно происходит в качестве дополнения к каким-то основным делам. Я сижу за компьютером и на это время накладываю маску.


Маска для лица NATURA SIBERICA

— То есть про «побаловать себя масочками» и «утренние ритуалы» это не к вам?

— "Баловать" и я — вообще несовместимые вещи. Скорее всего, это необходимость. Я бы рада сделать из этого ритуал. Правда. У женщины должны быть утренние ритуалы, но из-за дефицита свободного времени у меня они состоят максимум из приготовления завтраков и поиска носков. По этой же причине среди моей косметики не найти пены или соли для принятия ванны. Банально нет времени для такой опции.

— Хотя, знаете, есть все-таки утренний ритуал — кофе. Его, кстати, можно отнести к косметическим процедурам. (Улыбается.) Пью его обязательно по утрам: на ходу, на бегу. Как угодно.

— С ванной все понятно, но есть же все-таки продукты маст-хэв в вашей косметичке?

— Спрей для лица. Сейчас это AROMA FANTASY от LIV DELANO. У меня сухая кожа, которая постоянно нуждается в увлажнении. Я даже среди ночи могу проснуться, особенно зимой, от ощущения дискомфорта из-за стянутости кожи. Поэтому такая штука должна быть у меня всегда под рукой. Я беру его с собой и ставлю на тумбочку возле кровати.

— Практически такая же история с волосами. У меня они очень жесткие, сухие и густые. Прически на них практически не держатся. «Пыткам» я их подвергаю достаточно давно: на телевидении, в повседневной жизни постоянно использую горячий фен, щипцы, окрашивание. Поэтому обязательно использую увлажняющие и восстанавливающие SOS-средства. Сейчас мне нравятся масло-эликсир преображение GARNIER FRUCTIS, экспресс-кондиционер GLISS KUR и термозащитное средство GOT2 В от SCHWARZKOP. Маска — KERATIN Dr. Sante


— Бренд — вопрос непринципиальный и совершенно неважный для меня. Да и в принципе, покупка косметики обычно происходит спонтанно. Иногда выбираю ее по аромату. Приятные запахи — очень важная для меня вещь, порой они неплохо мотивируют.

— Для каждого дела — свой собственный запах?

— Именно. Для сна — легкие, цветочные, прозрачные. Для работы — апельсин, хвоя, корица. Работаю за компьютером, поэтому постоянно пользуюсь ароматными увлажняющими кремами для рук. Зажигаю «вкусную» свечку, миксую для себя водичку с разными запахами и сажусь за тексты. И вот тут мне, наверное, начинают какие-то женские боги помогать. Здесь идеально совпадает мое женственное «я» и терминатор, которому нужно много писать.

— Конкретно этот лосьон с вкусным запахом — PRADA CANDY, но помимо него у меня есть еще целая куча тюбиков по всей квартире: возле кровати, на кухне и так далее.


— А если говорить про духи?

— Нет конкретно одного любимого аромата. Есть очень дорогие, есть попроще. Сейчас мой рабочий запах цветочный и плотный — BOSS HUGO BOSS JOUR. Я люблю духи, которые сразу дают импульс, а потом потихоньку раскрываются и образуют долгий, нежный шлейф. Вот BOSS HUGO BOSS JOUR именно такой.

— Для обычных подвигов я предпочитаю нейтральные запахи: травяные, арбузные, чтобы не отвлекали. Но иногда нужен и JOUR, чтобы «дернул» и взбодрил с утра.

— Из уходовой косметики для лица вам какие средства больше всего нравятся?

— Мне нравятся бесконечные обещания их производителей, что в одну секунду с тобой произойдет какое-то чудо. Все мои любимые средства: либо реанимационная косметика, либо увлажняющая, либо с какими-то интересными запахами. Неплохая маска для лица NATURA SIBERICA. Если предстоит съемка (хотя большую часть времени я работаю за кадром, где вообще можно было бы на все эти ухищрения забить) — обязательно наношу маску. Сыворотка-активатор для лица и шеи FLORALIS. Крем для лица GARNIER активный лифтинг 45+. Я не знаю, насколько он хорош или плох. Может, крем и вовсе не работает, а просто плацебо. Хотя обещали, что все магическим образом подтянется после его использования.


— Вы верите в рекламные обещания?

— Все верят рекламе, это базовая реакция человека на слова. Я не против верить ей. Я знаю, что организм сам запустит все механизмы, сам все сделает, просто надо ему дать толчок извне. Тебе говорят: «маска поможет». Ты загрузил себе это в голову, нанес маску на лицо — и точно, работает. Такая у меня оптимистическая настройка организма. Но даже если не будет никаких масок и запахов, я прекрасно обойдусь.

— Какой макияж предпочитаете?

— Заметный. Если крашусь — то крашусь ярко или никак вообще. С ярким макияжем чувствую себя защищенной. Когда у меня красиво очерчены глаза и красные губы, я — смелее. Без мейка — я больше молчу. Можно сказать, что декоративная косметика — мой стимулятор, прикрытие, маска. Я рисую себе улыбку, глаза и так далее. Обычно всегда одну и ту же конфигурацию. Может, и стоило что-то переиграть, но для этого нужно время, чтобы вдумчиво внести изменения. А поскольку у меня этого времени нет, я нахожусь в одном и том же образе всю свою жизнь. Но поскольку я очень консервативный человек, меня это полностью устраивает.


— Визажистам тяжело со мной приходится, потому что у меня есть определенное представление о том, как именно я должна выглядеть. При необходимости, конечно, могу войти в любой образ. Губы — красные, никакого нюда. У красного так много оттенков, что, выбирая среди них тот самый, можно провести целую жизнь. Так что это всегда эксперимент — какой попадется. Мне нравятся вкусный тинт KISS ME AGAIN RELOUIS, помада SEPHORA, карандаши для губ NYX.

— Очень часто крашусь в машине. Не горжусь этим, хотя в этом есть определенная лихость. И таксисты, которые меня возят, через одного рассказывают байки, как девочки красятся на полном ходу. А я могу не только на полном ходу, но даже без зеркала сделать свой привычный макияж. (Смеется.)

— Стрелки рисую фломастером. Конкретно этот — бренда LILO. А выбирая тушь, руководствуюсь не брендом, а надписью XXL на упаковке. Ресницы у меня жесткие и густые, как и волосы. Их надо обязательно удлинять. С этим хорошо справляется Ambition Ultra XXL BelorDesign. Палетки теней URBAN DECAY и LANCOME. Пудра и тональный крем MAX FACTOR — привычка исключительно телевизионная. Другие бренды тоже работают. Но мне просто неуютно с ними. Это не совсем правильно использовать MAX FACTOR повседневно, но я не злоупотребляю. Чаще всего заменяю плотный тон легким BB-кремом. Мне хватает.


— Брови — мои. В свое время была травма и неудачная косметическая операция, так что с тех пор мне приходится применять хитрые приемчики, чтобы подрисовывать недостающие фрагменты. Возможно, со временем я сбрею их и сделаю на этом месте пирсинг. Да и в целом не исключено, что однажды мне захочется что-то в своей внешности изменить, примерить другой, более легкий образ. Сделать стрижку покороче.

— И, возможно, стать блондинкой?

— Я была и блондинкой, и брюнеткой, но мне не подошли эти цвета. Это была не я, а другой, чужой мне человек. Привыкнув к одному образу, я даже не могла в работу включиться с этими цветами волос. Как все женщины, решившиеся на кардинальные перемены, красилась в стрессовых ситуациях, желая сделать что-то новое. А потом практически сразу начинался процесс выхода. Рыжий мне кажется сильным цветом, и я уже много лет ему верна.

— Спорт по утрам — это про вас?

— В какой-то момент я буду хорошим пожилым спортсменом, который ответственно и много бегает и компенсирует последствия богемного образа жизни. Время от времени я делаю «очищающие сезоны», когда пытаюсь питаться правильно, ложиться спать вовремя, ходить в тренажерный зал. Но все это довольно быстро заканчивается — нет времени, вся жизнь на ходу. Работа, дети — график меняется постоянно, а спорт требует регулярности.

— По утрам долго раздумываете перед шкафом: что надеть?

— Шкаф у меня большой. В нем очень много одежды для съемок, которая покупалась и привозилась специально под проекты. Но в обычной жизни я ее не ношу. И выбираю вещи неброских цветов, в отличие от косметики. Висит несколько комплектов необходимого мне черного, серого, бежевого. Простого кроя, обычно рубашечного. Джинсы.  Мне удобнее носить кеды и кроссовки, но есть большая коллекция туфелек на каблуках всех цветов и фасонов.


Пудра и тональный крем MAX FACTOR, палетка теней от LANCOME

— Практически не ношу украшений: есть пара тотемных безделушек, с которыми у меня связаны особые чувства. Но нет ничего золотого, более-менее дорогого. Почему-то мне это ненужно. Опять же, возможно, однажды я стану леди, у которой будет сейф с бриллиантами, но сегодня это не то, чем бы я стала компенсировать себе что-то. Или бы хотела рассказать о себе посредством этих вещей. Конечно же, я понимаю, что украшения — это шикарная возможность транслировать другим, кто ты есть, сколько ты зарабатываешь, но я не успеваю это расшифровывать и не хочу в это играть. У меня нет ни одного кольца, никогда в жизни их не носила, даже обручальное. Может, иногда для съемок. Они мне мешают. У меня проколоты уши только потому, что пару лет назад дочка попросила проколоть ей уши, и я пошла с ней за компанию. Она серьги носит, а я — нет. Мне не надо, я — не хочу. Хотя хотела бы «хотеть». Мне очень нравится, когда на женщине надеты тонко подобранные аксессуары.

— Какие проекты вас сегодня волнуют больше всего?

— Сейчас самое важное — экзамены у детей. А на работе на первом месте Wargaming.FM — это радиопередача для игроков в World of Tanks, которую я начинала делать с нуля своими руками. На днях ей исполнилось пять лет. Пять лет полета с очень плотным контентом, с несколькими каналами и студиями. С возможностью переезда в другой город и разворачиванием там портативной «эфирки». С ведущими и программами — все это очень круто. Я здесь с самого начала: с первых идей и составленных плейлистов до разработки концепций каждой рубрики. Сначала была и ведущей, но сейчас — программный директор и мониторю эфир, придумываю новое наполнение.


— Есть совместный проект со школой STEMBRIDGE — детское радио. Выходим три раза в неделю в эфир. Дети сами составляют плейлист, придумывают программы, есть теоретическая часть с голосовыми занятиями, с дыхательными упражнениями, с журналистской работой. Ребятам от 9 до 15 лет, и они уже в бою. Я частенько подбрасываю им задания по импровизации, с которыми не всякий взрослый справится. Думаю, им очень в жизни такой опыт пригодится: важно уметь быстро среагировать на предложенные обстоятельства.

— С апреля веду ежевечерний эфир на «Легендах ФМ». Каждый будний вечер в 19.00 — новый гость, и это очень большой кусок жизни. Надо найти гостя, обсудить с ним нюансы, провести с ним час в эфире так, чтобы это каждый раз было «что-то новое». Такой слоган программы.

— А как вы думаете: радио в итоге выживет или нет? Сейчас на этом рынке огромная конкуренция. Что делать станции, чтобы ее слушали?

— Если я вам открою все тайны, то солью все наши корпоративные наработки. (Улыбается.) Это и есть те самые элементы конкурентной борьбы, которые постоянно анализируются. Я вам одно скажу. Как вы знаете, я еще и книги пишу, и у бумажных изданий — такие же проблемы. Но все равно бумажная книга выживет. Просто для этого ей надо немножко переформатироваться, стать арт-объектом, своеобразным артефактом. За счет иллюстраций, шрифта, фактуры обложки, запаха страниц, чтобы ее хотелось и было приятно иметь в своем доме. И вот в таком виде книга обязательно останется жить на наших полках. То же самое и в радио. Нужно просто стать привлекательным арт-объектом, который еще долго будут слушать люди, желающие чего-то большего, чем просто подборка музыки.


Духи BOSS HUGO BOSS JOUR

— Раз уж мы затронули тему писательства, вы сейчас над чем-то новым работаете?

— Так случилось, что из-за большой радийной загрузки я давно ничего не писала, к сожалению. Все откладывала-откладывала. У меня есть несколько сюжетов, которые крайне отличаются от моих молодо-наивных книг. Это и естественно — сколько времени прошло. Так что в работе очень серьезные идеи.

— Думала, что никогда к своим первым книгам не вернусь. Но сейчас издательство, с которым я много лет вместе, сделало мне предложение, от которого невозможно отказаться. Мы переиздадим все книги, которые у меня когда-то выходили, в едином стиле, будем делать из них как раз тот самый арт-объект. Плюс к этому у моей самой первой книги со смешным, вызывающим, но честным названием «Идиотки» — истории трех подруг с 1985 по 2005 год — появится продолжение. Теперь расскажу, что с ними стало с 2005 по 2020 годы.


— Я предложила назвать эту историю «Умницы», но мои издатели сказали, что так как это будет полное собрание моих сочинений, то название должно быть «Полные идиотки». Обожаю своих коллег.

— Тамара, в течение всего нашего разговора, я понимала, что несмотря на вашу невероятную занятость, вам абсолютно в кайф все то, что с вами происходит?

— Кайф абсолютный, мне очень нравится жить. Возможно, я — совершенно неразумный оптимист. Как и мои героини, часто действую без определенного плана и расчета собственных сил. Но мне все это очень интересно. Сейчас у меня не самый простой период в жизни, но… Выживем, а где не выживем — закрасим декоративной косметикой.

 
 
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