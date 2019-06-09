ДТП в Ивановском районе: погиб 5-летний ребенок

Источник материала: Аргументы и факты

По предварительной информации, 26-летний минчанин, управляя мопедом «Хорс 056», не выбрал безопасную скорость движения и на закруглении дороги вправо не справился с управлением, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с грузовым автомобилем «МАЗ 551605» под управлением 29-летнего местного жителя.

В результате столкновения водитель мопеда и его 5-летний пассажир с тяжёлыми травмами доставлены в больницу. Ребенок скончался.