Дело журналиста: «Ведомости», «Коммерсант» и РБК впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой

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Газеты «Ведомости», «Коммерсант» и РБК в понедельник 10 июня впервые в истории выйдут с одинаковой первой полосой. Она будет посвящена преследованию корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.





Иван Голунов, автор нескольких расследований о коррупции, был задержан в четверг. Его обвинили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Иван утверждал, что наркотики ему подбросили. Эта уголовная статья предусматривает от 10 до 20 лет заключения.





В субботу суд отказался помещать Голунова в СИЗО, отправив под домашний арест. Арест Ивана вызвал большую волну солидарности среди журналистов, известных и простых людей.







