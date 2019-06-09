В Украине может появиться первый темнокожий депутат. И это спортсмен









По спискам партии президента Украина Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборы выдвинут спортсмен Жан Беленюк.





В списке он занимает 10 строчку.





Беленюк живет в Киеве, там он и родился в 1991 году.





Жан Беленюк — серебряный призер Олимпийских игр (2016) по греко-римской борьбе, чемпион мира и Европы.