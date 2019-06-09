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В Украине может появиться первый темнокожий депутат. И это спортсмен

10.06.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Украине может появиться первый темнокожий депутат.



По спискам партии президента Украина Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборы выдвинут спортсмен Жан Беленюк.

В списке он занимает 10 строчку.

Беленюк живет в Киеве, там он и родился в 1991 году.

Жан Беленюк — серебряный призер Олимпийских игр (2016) по греко-римской борьбе, чемпион мира и Европы.

 
 
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В Украине может появиться первый темнокожий депутат.
 
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