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В Мурманске украли ... мост через реку
Источник материала: Партизан
В Мурманской области пропал мост через реку Умба.
Обнаружили пропажу моста жители поселка Коашва Апатитско-Кировского района, они написали заявление в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому он принадлежал.
Предположительно, злоумышленники обрушили центральный пролет конструкции в реку, а затем разобрали его на части.
До 2007 года на этом месте проходила железнодорожная ветка.
По предположениям местных жителей, сначала охотники за металлом обрушили пролет в реку, а затем разобрали его на части. Кто и каким образом это сделал, выясняют правоохранительные органы.
«Пропавший мост много лет не использовался и на городском балансе не числится», - сообщили в местной администрации.
Неподалеку от исчезнувшего бесхозного моста расположен еще один мост - автомобильный, сообщение между берегами реки не нарушено.
Через этот мост пролегает дорога, принадлежащая предприятию «Мурманскавтодор». Но на другом берегу реки, куда ведет эта дорога, никто не живет, так как поселок Октябрьский в 2013 году официально прекратил свое существование в связи с тем, что в нем не осталось жителей.
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В Мурманской области пропал мост через реку Умба.
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