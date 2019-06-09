В Мурманске украли ... мост через реку









Обнаружили пропажу моста жители поселка Коашва Апатитско-Кировского района, они написали заявление в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому он принадлежал.





Предположительно, злоумышленники обрушили центральный пролет конструкции в реку, а затем разобрали его на части.





До 2007 года на этом месте проходила железнодорожная ветка.





По предположениям местных жителей, сначала охотники за металлом обрушили пролет в реку, а затем разобрали его на части. Кто и каким образом это сделал, выясняют правоохранительные органы.





«Пропавший мост много лет не использовался и на городском балансе не числится», - сообщили в местной администрации.





Неподалеку от исчезнувшего бесхозного моста расположен еще один мост - автомобильный, сообщение между берегами реки не нарушено.





Через этот мост пролегает дорога, принадлежащая предприятию «Мурманскавтодор». Но на другом берегу реки, куда ведет эта дорога, никто не живет, так как поселок Октябрьский в 2013 году официально прекратил свое существование в связи с тем, что в нем не осталось жителей.