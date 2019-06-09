Порошенко не против стать премьером





Петр Порошенко / Фото: УНИАН





комментарии Громадському. Пятый президент Петр Порошенко в случае победы его партии "Европейская солидарность" готов возглавить правительство. Об этом он заявил во время съезда партии вГромадському.





На уточняющий вопрос рассматривает Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.





"Если мы победим на выборах, то – да", – ответил Порошенко на вопрос, рассматривает ли он возможность стать премьер-министром.



