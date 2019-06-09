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Порошенко не против стать премьером

10.06.2019 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В случае победы "Европейской солидарности" на выборах


Петр Порошенко / Фото: УНИАН

Пятый президент Петр Порошенко в случае победы его партии "Европейская солидарность" готов возглавить правительство. Об этом он заявил во время съезда партии в комментарии Громадському.

На уточняющий вопрос рассматривает Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.

"Если мы победим на выборах, то – да", – ответил Порошенко на вопрос, рассматривает ли он возможность стать премьер-министром.


 
 
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В случае победы "Европейской солидарности" на выборах
 
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