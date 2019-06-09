ФБР рассекретило досье на снежного человека









Кадр видеозаписи, сделанной в 1960-х годах в Калифорнии. На ней, как утверждалось, запечатлена самка снежного человека





Лаборатория ФБР провела анализ 15 образцов неопределенных волос и ткани. С просьбой исследовать эти образцы в 1976 году к экспертам спецслужбы обратился Питер Берн - директор информационного центра, занимавшегося вопросом существования йети.





ФБР согласилось исследовать образцы в порядке исключения, «в интересах научного исследования».





«Волосы, которые вы недавно отправили в лабораторию ФБР от лица информационного центра и выставки йети были исследованы с помощью микроскопии проходящего и падающего света. В результате этих анализов было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых», - говорится в письме ассистента директора отдела научного и технического обслуживания ФБР Джея Кокрэна.





Между тем, 5 июня Берн, которому сейчас уже 93 года, заявил телеканалу CNBC, что не оставил надежду доказать существование снежного человека. По его словам, за последние 50 лет он обнаружил в Гималаях две или три цепочки следов йети. При этом Берн признал, что они могли принадлежать индийским садху - индийским святым, отрёкшимся от мира и отказавшимся от материальных наслаждений.









В апреле об обнаружении в горах следов снежного человека заявили альпинисты из числа военнослужащих Индии. Военные сфотографировали отпечаток, который они якобы увидели в окрестностях природного заповедника Макалу в Непале.





А в октябре 2012 года сообщалось, что в местах гипотетического обитания снежного человека на Кузбассе была найдена шерсть, которая принадлежит не обезьяне и не человеку.





ДНК неизвестного существа исследовали в независимых лабораториях Москвы, Петербура и американского штата Айдахо. Результаты показали совпадениям с шерстью йети, найденной на Урале и в США. Этот факт ученые предъявили как доказательство существования йети.





Впервые о снежном человеке заговорили в 1950-х годах. Тогда британский исследователь Эрик Шиптон в поисках нового для альпинистов пути к вершине Эвереста якобы обнаружил следы снежного человека и смог их сфотографировать.





Эти снимки вызвали интерес к якобы обитающему в Гималаях существу. После этого альпинисты и ученые начали рассказывать и о своем опыте встречи с йети. Но реальных доказательств, подтверждающих такие заявления, по-преж му не находилось.