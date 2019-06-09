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Минсельхозпрод обещает, что Беларусь будет с хлебом

10.06.2019 08:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько уверен, что в этом году Беларусь будет с хлебом. Прошлогодний урожай оказался самым низким за целое десятилетие.

«Посевная прошла в сжатые сроки. По перезимовке озимых у нас сложилось такое, что в восточной части страны нам пришлось провести пересев яровыми, техническими культурами. Но в целом виды на урожай, вот сегодня мы здесь видим демонстрационные поля — должны мы быть с хлебом. Республика уже последние двадцать не знала, что такое дефицит хлеба, не знает, что такое дефицит продуктов», — сказал Анатолий Хотько в эфире беларусского телевидения.

Он также коснулся проблем с поставками отечественной продукции в Россию.


«Мы сегодня поставляем свою продукцию в 95 стран мира. Мы сегодня открыты на такой крупный, серьезный рынок, как китайский. По говядине мы входим в 15 стран, которые имеют доступ поставки говядины на китайский рынок. Это серьезные требования, которые наши предприятия прошли. Это объясняет какую-то ситуацию с качеством или ограничениями. Даже Евросоюз отмечает, что наши требования горазд выше, чем европейские. Сегодня за четыре месяца экспорт у нас составит 104%. Ограничения вводятся и снимаются. Вот сегодня у нас по дорожной карте, которую мы согласовали с Россельхознадзором в феврале месяце, у нас сняты ограничения по отдельным видам 16-20 предприятий. Мы хотели бы правильно, честно работать. Перебить наше качество вряд ли кому удастся», — добавил министр.

По его словам любые трудности только способствуют повышению качества отечественной продукции.

 
 
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько уверен, что в этом году Беларусь будет с хлебом. Прошлогодний урожай оказался самым низким за целое...
 
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