Замминистра: с Россельхознадзором пошел конструктивный диалог





Игорь Брыло / СТВ





По словам чиновника, споры с Россельхознадзором насчет поставок продуктов дисциплинировали белорусскую отрасль. "Сейчас мы, может быть, даже чрезмерно подходим к лабораторному контролю, качеству нашей продукции и так далее. То есть немножко они нас собрали в кулак", — пояснил он.





Брыло добавил, что диалог с российской стороной продолжается. Поставки некоторых белорусских предприятий в Россию запрещены, с других снимают санкции. "Но, тем не менее, диалог идет. Слава богу, что перешел в спокойный, конструктивный диалог. В ближайшее время планируется визит нашего министра к министру сельского хозяйства Российской Федерации", — обозначил чиновник перспективы.





Также замминистра добавил, что белорусские продовольственные предприятия очень быстро получили сертификацию в Китае — всего за два года. А европейская миссия, посетившая Беларусь в мае, была приятно удивлена нашими предприятиями, подчеркнул Брыло.



