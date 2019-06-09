Португалия стала первым победителем Лиги наций

Португалия принимала у себя «финал четырех» Лиги наций. Решающая встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 1:0.

.oxu.az Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш, пишет

Для Роналду и многих португальских футболистов это стало вторым значимым трофеем за три года.

В матче за 3-е место англичане в серии пенальти обыграли швейцарцев (6:5).



