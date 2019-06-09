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Португалия стала первым победителем Лиги наций
Источник материала: Партизан
Сборная Португалии победила сборную Нидерландов и стала первым обладателем кубка Лиги наций УЕФА.
Португалия принимала у себя «финал четырех» Лиги наций. Решающая встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш, пишет
Для Роналду и многих португальских футболистов это стало вторым значимым трофеем за три года.
В матче за 3-е место англичане в серии пенальти обыграли швейцарцев (6:5).
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Сборная Португалии победила сборную Нидерландов и стала первым обладателем кубка Лиги наций УЕФА.
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