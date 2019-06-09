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Как уберечь ребенка от падения из окна

10.06.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очень часто с приходом тепла открытое окно становится смертельной опасностью для детей. Именно падение с высоты – основная причина детского травматизма и смертности в городах.

Как предотвратить трагедию и уберечь жизнь и здоровье малышей, рассказывает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Один из важных советов – никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра. Беда может произойти в считанные секунды.

2. Детям 4-5 лет объясняйте, что залезать на подоконник нельзя.

3. Снимите ручки со стеклопакетов, а также используйте запирающие устройства, так называемые «детские замки», чтобы малыш не смог самостоятельно открыть окно.

4. Не показывайте детям, как открывается окно. Чем позднее они научатся это делать, тем безопаснее будет их пребывание в квартире.

5. Проводя проветривание, оставляйте окно открытым не более чем на 10 см.

6. И самое главное, будьте бдительными. Родительское внимание не заменят никакие лайфхаки или хитрые приспособления.


 
Теги: Минск
 
 
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Очень часто с приходом тепла открытое окно становится смертельной опасностью для детей. Именно падение с высоты – основная причина детского травматизма и...
 
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