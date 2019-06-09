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Глава МВФ предупредила о рисках, которые могут привести к снижению мировой экономики

10.06.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Существуют риски, которые могут привести к снижению мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков стран "Большой двадцатки" 9 июня, пишет пресс-служба МВФ.



"Основная угроза связана с сохранением торговой напряженности. По оценкам МВФ, пошлины США и Китая, в том числе введенные в прошлом году, могут снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году, или примерно на $455 млрд, что может существенно повлиять на прогнозы в экономической деятельности", – говорится в заявлении.

Второй риск, по словам Лагард, заключается в том, что при очень низких процентных ставках уровни долга растут во многих странах с развитой экономикой, а развивающиеся рынки остаются уязвимыми для внезапного изменения финансовых условий.

"Первоочередной задачей для смягчения этих рисков должно стать разрешение нынешней торговой напряженности, включая устранение существующих и недопущение новых пошлин, в то время как нам необходимо продолжать работу по модернизации международной торговой системы. Для политиков это был бы лучший способ придать своей экономике больше уверенности и помочь, а не помешать глобальному росту", – добавила Лагард.


Отношения США и Китая в торговой сфере ухудшились, когда летом 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью $50 млрд. Китай ввел такие же ответные пошлины на импорт товаров из Соединенных Штатов.

В конце сентября вступили в силу ввозные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд. В заявлении Трампа говорилось, что до конца года ставка пошлин будет составлять 10%, а с 1 января 2019 года – 25%. Затем американский президент отсрочил введение этого тарифа. Китай ввел ответные пошлины в размере 5% и 10% на товары из США стоимостью $60 млрд.

24 февраля 2019 года американский президент проинформировал о "существенном прогрессе" в торговых переговорах с Китаем по ряду вопросов, в частности по охране интеллектуальной собственности, передаче технологий, сельскому хозяйству. 14 марта Трамп заявил, что США пока не торопятся заключать торговое соглашение с Китаем, хотя переговоры идут хорошо.

5 мая президент США сообщил, что переговоры идут слишком медленно и 10 мая США поднимут налоги на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

10 мая президент США поручил подготовить пошлины практически на весь импорт товаров из Китая.

 
 
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Существуют риски, которые могут привести к снижению мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард по...
 
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