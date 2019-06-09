﻿ Президент Армении ждет Лукашенко с официальным визитом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Армении ждет Лукашенко с официальным визитом

10.06.2019 08:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ожидает президента Беларуси Александра Лукашенко с официальным визитом.

"Есть будущее (в двусторонних отношениях Армении и Беларуси - прим.), я хотел бы видеть президента Беларуси моим гостем в Армении с официальным визитом", - сказал Саркисян в интервью белорусскому телеканалу "ОНТ".

Он также заявил, что хочет с ответным визитом посетить Беларусь.

"Я очень хотел бы поговорить детально (с Лукашенко - прим.) о возможных направлениях сотрудничества в двух-трех областях. Это пищевая безопасность, область новых технологий и искусственного интеллекта. Буду очень рад нашему диалогу, который должен дать хороший результат", - добавил президент Армении.


 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ожидает президента Беларуси Александра Лукашенко с официальным визитом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас отправился с визитом в Великобританию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика