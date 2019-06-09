Румас отправился с визитом в Великобританию









Сергей Румас примет участие в Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который пройдет на Лондонской фондовой бирже. Программой рабочего визита также предусмотрены переговоры главы белорусского правительства с руководством Лондонской фондовой биржи, крупнейших инвестиционных банков и фондов.





На 11 июня у Сергея Румаса в Лондоне запланирован ряд встреч, в том числе с руководством Европейского банка реконструкции и развития, Министерства иностранных дел и Министерства внешней торговли





Великобритания является одним из основных торговых партнеров Беларуси. Последние несколько лет она устойчиво занимает третье место по экспорту белорусских товаров.



