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Румас отправился с визитом в Великобританию

10.06.2019 08:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии, пишет БелТА.



Сергей Румас примет участие в Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который пройдет на Лондонской фондовой бирже. Программой рабочего визита также предусмотрены переговоры главы белорусского правительства с руководством Лондонской фондовой биржи, крупнейших инвестиционных банков и фондов.

На 11 июня у Сергея Румаса в Лондоне запланирован ряд встреч, в том числе с руководством Европейского банка реконструкции и развития, Министерства иностранных дел и Министерства внешней торговли

Великобритания является одним из основных торговых партнеров Беларуси. Последние несколько лет она устойчиво занимает третье место по экспорту белорусских товаров.


 
 
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Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, пишет БелТА.
 
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