



Михаил Горбачев / Фото: ТАСС





"Говорит Москва" . Об этом сообщает радиостанция





По сюжету сериала HBO "Чернобыль", карьера ученого прекратилась после того, как он представил свою версию атомной катастрофы.





Горбачев говорит, что не причастен к такому развитию событий.





"Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст? Это выдумки", – заявил он.





Также последний генсек рассказал, что из-за лечения еще не успел посмотреть сериал.



