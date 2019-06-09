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Побит рекорд 30-летней давности: 9 июня стало самым жарким днем в нынешнем году

10.06.2019 07:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятый день подряд максимальная температура воздуха в Беларуси превышает 30 градусов тепла, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных карт на погодном ресурсе meteoinfo.by.


© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

5 июня в Могилеве и Борисове воздух прогрелся до +30,2ºC градуса, 6 июня в Березино — до +31,4, 7ºC июня в Могилеве и 8 июня в Брагине — до 31,1ºC, 9 июня в Брагине — до 32,1ºC. Этот день стал самым теплым в нынешнем году.

Во всех вышеназванных городах обновились температурные максимумы дня. Самому старому рекорду 71 год (7 июня 1948 года в Могилеве было +30,9ºC). Рекорду, побитому 8 июня в Брагине, было всего четыре года (+31ºC в 2015 году). 9 июня в этом райцентре пал рекорд 30-летней давности (+31,2ºC).

10 июня, по прогнозу Белгидромета, максимальная температура не превысит +30ºC градусов, пишет .tut.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Пятый день подряд максимальная температура воздуха в Беларуси превышает 30 градусов тепла, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных карт на...
 
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