В выборах президента Казахстана лидирует Токаев

Источник материала: Ежедневник





По данным Exit poll, на внеочередных выборах президента Казахстана лидирует Касым-Жомарт Токаев. За него отдали свои голоса 70%, пришедших на участки избирателей.

Как сообщает "Казинформ", результаты Exit poll говорят о том, что за Жамбыла Ахметбекова проголосовало - 3,86% избирателей, Дания Еспаева - 5,32%, Амиржана Косанова - 15,39%, Толеутай Рахимбекова - 3,03%, Амангелды Таспихова - 1,41%, Касым-Жомарта Тоқаева - 70,13%, Садыбека Тугела - 0,86%.

Всего на пост главы государства претендуют семь кандидатов, но до второго тура вряд ли дело дойдет.