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В выборах президента Казахстана лидирует Токаев

10.06.2019 09:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В выборах президента Казахстана лидирует Токаев

По данным Exit poll, на внеочередных выборах президента Казахстана лидирует Касым-Жомарт Токаев. За него отдали свои голоса 70%, пришедших на участки избирателей.

Как сообщает "Казинформ", результаты Exit poll говорят о том, что за Жамбыла Ахметбекова проголосовало - 3,86% избирателей, Дания Еспаева - 5,32%, Амиржана Косанова - 15,39%, Толеутай Рахимбекова - 3,03%, Амангелды Таспихова - 1,41%, Касым-Жомарта Тоқаева - 70,13%, Садыбека Тугела - 0,86%.

Всего на пост главы государства претендуют семь кандидатов, но до второго тура вряд ли дело дойдет.

 
 
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По данным Exit poll, на внеочередных выборах президента Казахстана лидирует Касым-Жомарт Токаев. За него отдали свои голоса 70%, пришедших на участки избирателей.
 
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