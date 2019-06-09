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Звонок домой. Как не разориться на мобильной связи в роуминге?

10.06.2019 09:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Звонок домой. Как не разориться на мобильной связи в роуминге?
Фото из открытых источников

В путешествии за границу для многих важно всегда оставаться на связи с родными и коллегами. Часто расходы на мобильный телефон туристы вносят в отдельную графу.

Как сэкономить на связи за границей? На что нужно обратить внимание, чтобы случайно не «попасть на деньги»? Когда роуминг может быть выгодным, а в каком случае лучше им не пользоваться? Выяснил «АиФ».

СТРАНА ПРЕБЫВАНИЯ

Еще пять-десять лет назад звонок из-за границы домой с помощью своего мобильного оператора мог обойтись чрезвычайно дорого. Сейчас предложений стало больше, и цены уже не настолько «кусачие», как раньше.

Звонок домой. Как не разориться на мобильной связи в роуминге? Как избежать случайных звонков в роуминге на приграничной территории?

Прежде всего нужно определиться со своими потребностями в связи за границей – стоит ли выбирать полный пакет услуг или, например, ограничиться только подключением SMS- или интернет-роуминга. Как правило, все входящие и исходящие вызовы тарифицируются по 1 минуте, интернет-трафик – по 1 МБ.

Тарифы у каждого оператора индивидуальные и зависят от страны, в которую вы путешествуете. Самые выгодные предложения – обычно на роуминг в Россию, Украину, Болгарию, Турцию, Черногорию, Грузию и другие популярные страны для отдыха наших граждан.

Перед поездкой сравните предложения от разных операторов за границей и выберете наиболее подходящий для вас вариант. Информация о тарифах роуминг-партнеров, работающих в стране, куда вы направляетесь, находится в свободном доступе на сайтах отечественных мобильных операторов. Информацию можно узнать и лично в офисах компаний.

АВТОМАТИЧЕСКИ

Чтобы избежать случайного подключения к самому дорогому оператору за границей, в телефоне необходимо установить ручной выбор сети мобильного оператора вместо автоматического. В этом случае телефон найдет всех возможных операторов местной сети, а вы выберете нужного.

Звонок домой. Как не разориться на мобильной связи в роуминге?
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К слову, роуминг обычно подключается автоматически при пересечении границы. Но не стоит волноваться. Если вы не совершали и не принимали никаких звонков, не слали SMS-сообщений и вовремя (перед началом поездки) отключили мобильный Интернет, то даже с подключенным роумингом денег у вас со счета не спишут.

Учтите, что входящие звонки в роуминге платные, поэтому выгоднее сделать звонок самому, чем принять его от родных, ведь в таком случае заплатите и вы, и они. Находясь в роуминге, лучше игнорировать входящие звонки, а не «сбрасывать», так как может произойти соединение и вызов будет тарифицирован.

Дешевле всего отправить SMS-сообщение. Часто одно сообщение стоит не больше 60-70 копеек. Этого вполне достаточно, чтобы сообщить родным, что вы без проблем добрались до места отдыха, или об изменении времени обратного прилета. Минута звонка в среднем обходится в 1-2 рубля.

ИНТЕРНЕТ

Если за границей нужен Интернет, мобильные операторы предоставляют услугу интернет-роуминга. Обычно в пакет включено небольшое количество мегабайт, которого хватит, чтобы проверить электронную почту или отправить десяток-другой сообщений в мессенджере. Если вы привыкли неустанно делиться своими фотографиями в социальной сети или в большом количестве просматривать видео или новости, слушать музыку онлайн, то такой тариф вряд ли подойдет. Тогда лучше поискать бесплатный Wi-Fi в отеле или кафе.

Звонок домой. Как не разориться на мобильной связи в роуминге? Как правильно с мобильного телефона позвонить на городской?

Бесплатный Wi-Fi также позволит сократить расходы на интернет-трафик (если подключен интернет-роуминг): современные телефоны постоянно автоматически обновляют программы, синхронизируют почту и т. д. Для того чтобы не получить большой счет за Интернет, перед поездкой отмените автоматическое обновление данных в настройках программ, а также не забудьте отключить функцию мобильного Интернета, если не планируете ею пользоваться.

МЕСТНАЯ КАРТА

Несмотря на развитие сотрудничества с зарубежными операторами, в некоторых странах использовать роуминг все еще слишком дорого. В этом случае можно приобрести SIM-карту местного оператора связи, позволяющую значительно сэкономить на услугах роуминга.

Стоимость SIM-карт местных операторов в среднем варьируется от 15 до 20 евро, которые обычно сразу же появляются на вашем балансе. Однако не во всех странах операторы подключают иностранцев, в некоторых случаях им предлагают особый тариф для гостей. Для подключения к местному оператору в части государств понадобится паспорт. Не лишним будет уточнить, как поступить с зарубежной SIM-картой после возвращения на родину.

Звонок домой. Как не разориться на мобильной связи в роуминге?
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Как сэкономить на связи за границей? На что нужно обратить внимание, чтобы случайно не «попасть на деньги»? Когда роуминг может быть выгодным, а в каком случае лучше...
 
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