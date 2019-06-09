Сосед спас мужчину от смерти на пожаре в Червенском районе

Источник материала: Аргументы и факты

Еще до прибытия подразделений МЧС сосед из помещения кухни вынес на свежий воздух хозяина одной из квартир дома. Мужчина был без сознания.

До прибытия бригады скорой медицинской помощи работники МЧС проводили реанимационные мероприятия, сообщили в МЧС. Пострадавшего с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» доставили в УЗ «Червенская ЦРБ».

Хозяйка еще одной квартиры не пострадала.