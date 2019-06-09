﻿ Сосед спас мужчину от смерти на пожаре в Червенском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сосед спас мужчину от смерти на пожаре в Червенском районе

10.06.2019 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Сосед спас мужчину от смерти на пожаре в Червенском районе
МЧС Республики Беларусь

Еще до прибытия подразделений МЧС сосед из помещения кухни вынес на свежий воздух хозяина одной из квартир дома. Мужчина был без сознания. 

До прибытия бригады скорой медицинской помощи работники МЧС проводили реанимационные мероприятия, сообщили в МЧС. Пострадавшего с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» доставили в УЗ «Червенская ЦРБ». 

Хозяйка еще одной квартиры не пострадала.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. 

Сосед спас мужчину от смерти на пожаре в Червенском районе
В Пуховичском районе больше суток тушили лесной пожар
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение спасателям о возгорании в жилом доме д. Новая Нива поступило 8 июня утром.
 
Новости дня
Новости разные
 
Где в Европе жители могут купить больше всего газа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика