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Купить Polesie можно на «Вайлдберриз»

10.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Наверное, не все знают, что пинский бренд можно найти в российском международном интернет-магазине Wildberries.

  Сейчас все больше людей делают покупки онлайн. И многие пользуются услугами «Вайлдберриз», в котором можно заказать одежду, обувь, электронику, детские вещи, товары для дома и многое другое. А теперь и продукцию ОАО «Полесье». Примечательно, что, помимо Российской Федерации, этот интернет-магазин работает в Беларуси, Казахстане, Киргизии и Армении. А это означает продвижение бренда предприятия на новую аудиторию.

  О сотрудничестве торгового объединения с популярным интернет-магазином рассказывает специалист по продаже отдела сбыта ОАО «Полесье» Елена Полховская:

  - Wildberries стремится к тому, чтобы работа с поставщиками велась через портал, а полный цикл отгрузки товаров на склад поставщик контролировал сам. Вся работа автоматизирована. Поставщик загружает заказ (список того, что хотим поставить), затем - спецификацию, инвойс, фотографии, представляет все необходимые документы, указывает дату поставки и пропуск. В указанное время наша продукция прибывает на склад интернет-магазина. Часто меняются правила оформления электронных документов, но мы стараемся автоматизировать все процессы там, где это возможно. «1С» - это та база данных, которая позволяет формировать все нужные документы.

  С первого взгляда, все сложно и разобраться в этом достаточно тяжело, - продолжает Е.Полховская. - С непривычки и личный кабинет, и схема работы кажутся непонятными. Но специалисты ОАО «Полесье» проявляют настойчивость. Первую поставку продукции под брендом Polesie мы сделали через четыре месяца после старта нашей работы. К третьей поставке мы уже упорядочили информацию и ускорили процесс - он перестал казаться таким сложным. Можно сказать, что первый, самый сложный этап закончен. Это бесценный опыт ради того, чтобы сейчас делать меньше ошибок, а совершать больше новых, но верных шагов вперед.

  Сотрудничество с Wildberries – это сложно на первых порах, - уверена Елена. - Нужно время, чтобы «подружиться» и привыкнуть к схеме работы. Теперь о бренде Polesie знает гораздо больше людей, появились постоянные довольные покупками клиенты, а мы выработали собственную стратегию продвижения. В среднем объем продаж достигает порядка 1000 изделий.

  Поставка продукции осуществляется ежемесячно: пряжа для ручного вязания, домашний текстиль (пледы и подушки), шапки, шарфы, перчатки, женский, мужской, детский ассортимент в самой широкой цветовой гамме.

  Аудитория оказалась большой и разнообразной. Самым популярным товаром стали женские и мужские свитеры. Сотрудничество с Wildberries -  это хороший товарооборот, повышение доверия и узнаваемости бренда Polesie за счет широкого охвата аудитории.

  Елена ЖУК

 
 
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  Наверное, не все знают, что пинский бренд можно найти в российском международном интернет-магазине Wildberries.   Сейчас все больше людей делают покупки онлайн. И...
 
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