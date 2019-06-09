Выставка «Наш край любимый – Беларусь»

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Национальный исторический музей Республики Беларусь, который является музеем-участником Культурной программы II Европейских игр 2019 года, приглашает представителей СМИ на открытие выставки «Наш край любимый – Беларусь» 10 июня в 17.00 по адресу К.Маркса, 12. Выставка является частью Международного фестиваля искусства «ART-MINSK».

Посетители экспозиции смогут увидеть уникальные предметы из собрания Национального исторического музея Республики Беларусь (народные промыслы и ремесла, предметы этнографии и др.), а также произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства выдающихся белорусских художников, подчеркивающих продолжение глубинных народных традиций в современном искусстве.

Каждый музейный предмет, представленный на выставке, – носитель национальных традиций как неотъемлемого компонента национальной белорусской культуры. В то время как в знаковых авторских работах современных художников отражен духовный мир белорусского народа.

Среди авторов такие признанные мастера, как Леонид Щемелев, Владимир Товстик, Николай Кузьмич, Владимир Слободчиков, Рыгор Ситница, Владимир Васюк, Алла Непочелович, Тамара Васюк, Наталья Суховерхова, Елена Ободова.

Выставка будет работать до 5 июля 2019 года.

За дополнительной информацией о выставке, а также по вопросам освещения проекта, обращайтесь, пожалуйста, к Веронике Сосновской +375296601756.

Справочно:

Культурная программа II Европейских игр стартовала с 1 мая 2019 года и включает в себя лучшие культурные события, которые будут проходить по всей стране в мае — июне 2019 года.

Культурные мероприятия во время Игр пройдут на нескольких десятках площадок г. Минска. Уже задействовано более 50 учреждений культуры г. Минска, из них более 20 музеев, 6 театров. Привлечены лучшие творческие коллективы, музыканты, артисты. Множество мероприятий пройдет на городских площадках и фан-зонах.

Подробнее о Культурной программе II Европейских игр: https://minsk2019.by/ru/belarus/cultural-program