ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выставка «Наш край любимый – Беларусь»

10.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

>

Выставка «Наш край любимый – Беларусь»

Национальный исторический музей Республики Беларусь, который является музеем-участником Культурной программы II Европейских игр 2019 года, приглашает представителей СМИ на открытие выставки «Наш край любимый – Беларусь» 10 июня в 17.00 по адресу К.Маркса, 12. Выставка является частью Международного фестиваля искусства «ART-MINSK».

Посетители экспозиции смогут увидеть уникальные предметы из собрания Национального исторического музея Республики Беларусь (народные промыслы и ремесла, предметы этнографии и др.), а также произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства выдающихся белорусских художников, подчеркивающих продолжение глубинных народных традиций в современном искусстве.

Каждый музейный предмет, представленный на выставке, – носитель национальных традиций как неотъемлемого компонента национальной белорусской культуры. В то время как в знаковых авторских работах современных художников отражен духовный мир белорусского народа.

Среди авторов такие признанные мастера, как Леонид Щемелев, Владимир Товстик, Николай Кузьмич, Владимир Слободчиков, Рыгор Ситница, Владимир Васюк, Алла Непочелович, Тамара Васюк, Наталья Суховерхова, Елена Ободова.

Выставка будет работать до 5 июля 2019 года.

За дополнительной информацией о выставке, а также по вопросам освещения проекта, обращайтесь, пожалуйста, к Веронике Сосновской +375296601756.

 

Справочно:

Культурная программа II Европейских игр стартовала с 1 мая 2019 года и включает в себя лучшие культурные события, которые будут проходить по всей стране в мае — июне 2019 года.

Культурные мероприятия во время Игр пройдут на нескольких десятках площадок г. Минска. Уже задействовано более 50 учреждений культуры г. Минска, из них более 20 музеев, 6 театров. Привлечены лучшие творческие коллективы, музыканты, артисты. Множество мероприятий пройдет на городских площадках и фан-зонах. 

Подробнее о Культурной программе II Европейских игр: https://minsk2019.by/ru/belarus/cultural-program

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Национальный исторический музей Республики Беларусь, который является музеем-участником Культурной программы II Европейских игр 2019 года, приглашает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Немецкая ZF испытала внешнюю боковую подушку безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Герой працы
Слуцк Город
Soligorsk News
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика