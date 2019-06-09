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Немецкая ZF испытала внешнюю боковую подушку безопасности

10.06.2019 09:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерн ZF, известный в основном своими коробками передач и рулевыми механизмами, активно работает и в других областях. Еще в конце прошлого года немцы анонсировали одну из своих перспективных разработок — внешний боковой эйрбэг, видео с «полевых» испытаний которого появилось на этой неделе.

Прототипом подушки, срабатывающей снаружи автомобиля, был оснащен универсал Opel Insignia. Прячется она в пороге автомобиля и раскрывается за 150 миллисекунд за считанные мгновения перед столкновением. В длину такая подушка достигает около 2 м, а ее объем варьируется от 280 до 400 л (в зависимости от кузова и габаритов автомобиля) — это, к слову, в 5−8 раз больше объема водительского эйрбэга. Для определения нужного момента срабатывания внешней подушки используется комплекс, включающий сенсоры, лидар, радар и камеры — чем, собственно, уже под завязку «нафаршированы» современные автомобили.


Как нетрудно догадаться, предназначена такая внешняя подушка для более надежной защиты пассажиров при боковых столкновениях — по статистике ZF, в Германии до трети всех ДТП со смертельным исходом приходится именно на боковые удары. Внешняя подушка при аварии создает дополнительную защитную зону, поглощающую энергию удара — разработчики уверяют, что благодаря такому решению тяжесть травмирования седоков уменьшается на 40%.


О том, когда такая технология появится на серийных машинах, в ZF ничего не говорят. Компания продолжит испытания таких эйрбэгов — со временем широкое применение они могут найти на автомобилях с полноценными автопилотами, уверены в компании.

 
 
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Еще в конце прошлого года немецкая ZF анонсировала одну из своих перспективных разработок - внешний боковой эйрбэг. На днях компания провела «полевые» испытания...
 
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