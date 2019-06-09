ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начал действовать безвизовый режим для гостей II Европейских игр

10.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Начал действовать безвизовый режим для гостей II Европейских игр

Теперь пересечь белорусскую границу можно просто, только предъявив билет на любое состязание или церемонии открытия и закрытия игр.

Причём, в любом пункте пропуска, независимо от вида транспорта. Билеты могут быть как электронными, так и оригинальными. Кроме них понадобятся лишь паспорт и страховка. К слову, стоимость входа на спортивные арены приятно удивляет болельщиков – она начинается от пяти рублей. 

Особой популярностью пользуются билеты на соревнования по художественной гимнастике и пляжному футболу – этот вид спорта, кстати, впервые в программе игр. Безвизовый режим будет действовать ровно месяц – до 10 июля. 

#подготовка евроигры
ОНТ

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь пересечь белорусскую границу можно просто, только предъявив билет на любое состязание или церемонии открытия и закрытия игр. Причём, в любом пункте...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Надо драться за свои рынки» — Президент Беларуси недоволен эффективностью продаж белорусских товаров за рубежом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика