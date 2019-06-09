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Начал действовать безвизовый режим для гостей II Европейских игр
10.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Теперь пересечь белорусскую границу можно просто, только предъявив билет на любое состязание или церемонии открытия и закрытия игр.
Причём, в любом пункте пропуска, независимо от вида транспорта. Билеты могут быть как электронными, так и оригинальными. Кроме них понадобятся лишь паспорт и страховка. К слову, стоимость входа на спортивные арены приятно удивляет болельщиков – она начинается от пяти рублей.
Особой популярностью пользуются билеты на соревнования по художественной гимнастике и пляжному футболу – этот вид спорта, кстати, впервые в программе игр. Безвизовый режим будет действовать ровно месяц – до 10 июля.
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Теперь пересечь белорусскую границу можно просто, только предъявив билет на любое состязание или церемонии открытия и закрытия игр. Причём, в любом пункте...
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