Начал действовать безвизовый режим для гостей II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Теперь пересечь белорусскую границу можно просто, только предъявив билет на любое состязание или церемонии открытия и закрытия игр.

Причём, в любом пункте пропуска, независимо от вида транспорта. Билеты могут быть как электронными, так и оригинальными. Кроме них понадобятся лишь паспорт и страховка. К слову, стоимость входа на спортивные арены приятно удивляет болельщиков – она начинается от пяти рублей.

Особой популярностью пользуются билеты на соревнования по художественной гимнастике и пляжному футболу – этот вид спорта, кстати, впервые в программе игр. Безвизовый режим будет действовать ровно месяц – до 10 июля.