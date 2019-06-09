Книжные новинки, литературные встречи, выставки и презентации. 2-й областной книжный фестиваль «Кніга і час» прошел в Свислочи

Источник материала: Вороновская газета





Он был приурочен Году малой родины.





Начало этому уникальному празднику книги и печатного слова было положено театрализованным представлением “Ад прадзедаў спакон вякоў…”.

Гостей фестиваля приветствовал председатель Свислочского райисполкома Владимир Онищик:





– Книжный фестиваль – это уникальный библиотечный проект, который раскрывает деятельность современных библиотек, как информационных, образовательных и культурных центров. Библиотеки во все времена служили источником высокой духовности, гуманизма и просвещения. Современные библиотеки – это территория свободного общения и полезного досуга. Свислочская библиотека является одной из старейших библиотек области и в этом году празднует свое 120-летие. Областной книжный фестиваль собрал добрые традиции и стал авторитетной площадкой для продвижения книжной культуры. Духовно-нравственное развитие общества является важнейшей задачей белорусского государства и немаловажную роль в этом играет книга. Во все времена книга имела особое значение в жизни человека, была важнейшим источником знаний, воспитывала лучшие нравственные качества. Желаю всем участникам и гостям фестиваля интересных встреч и плодотворного общения на книжной ниве. И пусть каждый пришедший сегодня на праздник увидит Мир Книги по-новому, и найдет свою любимую книгу.

Также с приветственным словом ко всем присутствующим обратилась главный специалист управления культуры Гродненского областного исполнительного комитета Ирина Жук-Куницкая. Она отметила то, что книга и печатное слово будут жить вечно, а вместе с ними и книжный фестиваль.

Право торжественно открыть II областной книжный фестиваль было предоставлено начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского райисполкома Ирине Павлючене.

Всех присутстующих поприветствовала и поздравила с праздником директор Свислочской районной библиотеки Светлана Пивоварчик.Она выразила огромную благодарность всем читателям за верность книге и чтению, за участие в литературных встречах, тематических вечеринках, акциях. Также Светлана Ивановна наградила самых активных читателей библиотеки. Так, в номинации «Самый преданный читатель» был награжден Валерий Лукша, который имеет 30-летний стаж читателя. В номинации «Читательская династия» лучшей стала семья Юрахно. Самый активный читатель и участник библиотечных массовых мероприятий – Валентина Марченко – получила награду в номинации «Друг книги и библиотеки». За победу в номинации «Книжный гурман белорусской литературы» был отмечен Иосиф Войнелович, который прочитал наибольшее количество белорусских произведений. В номинации «Чемпион чтения» победу одержала Людмила Эйсмонт. Варвара Полапа, которая является самым активным читателем в возрасте от 15 до 19 лет, была награждена в номинации «Будущее библиотеки».















Среди библиотек Гродненской области прошел областной литературно-творческий конкурс “Белорусская литература: ожившие страницы”. В нем приняли участие двенадцать библиотек области. Каждой из них нужно было сделать литературную постановку на произведения белорусских авторов. Все библиотеки подошли к конкурсу творчески и интересно.

По итогам конкурса 1 место заняла Волковысская районная библиотека (произведение Тамары Кошевой “Песня Ваўкалака”), 2 место у Свислочской районной библиотеки” (сказка Владимира Дубовки “Мілавіца”), 3 местодосталось Слонимской районной библиотеке имени Якуба Коласа” (отрывок из пьесы Леопольда Родевича “Збянтэжаны Саўка”).









В рамках фестиваля также прошел районный конкурс поэтического творчества “Я люблю сваю Радзіму” среди школьников в трех возрастных категориях. В нем ребята читали стихи, посвященные своей родной земле, своему краю. После подведения итогов, в возрастной категории от 7 до 9 лет, дипломом I степени жюри наградило Диану Штоп (Порозовская СШ), дипломом II степени награждена Милана Борель (Гринковский ДС СШ), дипломом III степени отмечен Арсений Василенко (Добровольский ДС СШ).

Среди участников в возрастной категории от 10 до 13 лет диплом I степени у Богдана Довгайло (СШ № 2 им. Н. П. Массонова г. Свислочь), дипломом II степени отмечено выступление Матвея Шишова (Дворчанский ДС СШ), диплом III степени у Катерины Оксеновой (гимназия № 1 им. К. Калиновского г. Свислочь).

В возрастной категории от 14 до 17 лет дипломом I степени награждена Елизавета Левицкая (СШ № 2), дипломом II степени – Дарья Шкодич (Хоневичский ДС СШ), дипломом III степени – Алена Болбат (Новодворская СШ).

















В рамках мероприятия была организована выставка иллюстраций участников районного конкурса “Читаем активно – творим креативно”. Ребята в своих работах изобразили сказочных героев, героев различных стихотворений и рассказов. Все работы конкурсантов были уникальными, разнообразными и очень красочными. Но и здесь были свои победители. 1 места удостоены работы Евгения Голобурды (гимназия № 1 им. К. Калиновского г. Свислочь), Дарьи Ковалевской (СШ № 2 им. Н. П. Массонова г. Свислочь), Станислава Лобача (Новодворская СШ). 2 место получили работы Дмитрия Гончаревича (Новодворская СШ), Виктории Кудлаш (Хоневичская ДС СШ), Дарьи Шкодич (Хоневичская ДС СШ). 3 место заняли работы Ирины Чалбышевой (Дворчанский ДС БШ), Ангелины Сухоцкой (гимназия № 1 им. К. Калиновского), Екатерины Митюкевич (гимназия № 1 им. К. Калиновского).





На фестивале работали различные тематические площадки: “Литературная гостиная”, “Библиотечная”, “Книжная ярмарка”, “Газетно-журнальный бульвар”, “Библиотека для детей”.





Библиотеки Гродненской области презентовали себя, организовав выставочные площадки.













Также работали детские аттракционы, была организована праздничная торговля. Работал “Библиотечный магазин сувениров”, в котором каждый желающий мог приобрести продукцию на долгую память об этом праздничном дне. Также можно было сыграть в беспроигрышную лотерею.













В этот фестивальный день проходила акция “Мы за чтение” с участием ходулистов, почтальона Печкина, которые раздавали гостям праздника буклеты и с удовольствием фотографировались со всеми желающими.

Каждый, кто пришел сегодня на фестиваль, мог полистать книжные страницы, познакомиться с продукцией белорусских издательств, найти для себя ту самую, понравившуюся книгу, приобретя которую, можно было пополнить свою домашнюю библиотеку.





На выставленных стендах можно было познакомиться с современными белорусскими писателями и поэтами, а также прочесть информацию об их произведениях и творчестве.





Даша, Настя, Даша:





– Нам очень понравилось на празднике. Впечатления очень хорошие, здесь очень интересно и весело. Нам очень понравились выступления артистов, когда они пели. Очень понравились и запомнились ходулисты. Сделали с ними фото на память. Понравился почтальон Печкин. Он очень забавный. На фестивале мы участвовали в различных конкурсах, на которых выиграли памятные призы. В следующий раз, когда будет проходить такой фестиваль, мы обязательно придем!

В завершение программы фестиваля в Свислочском центре культуры и народного творчества состоялся спектакль «Рагнеда» Полесского драматического театра.

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