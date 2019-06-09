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РБК, "Ведомости" и Коммерсант" заступились за журналиста-расследователя

10.06.2019 09:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

РБК, "Ведомости" и Коммерсант" заступились за журналиста-расследователя

Три ведущих деловых издания России выступили с совместным заявлением в связи с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков. Первые полосы в печатных версиях изданий впервые сделаны в единой стилистике.

Как пишет РБК, 6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов.

Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову. Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство.

Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью.

Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.

Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования. Мы будем внимательно следить за ходом расследования и призываем подключиться к этому профильные общественные организации.

Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех, заявили ведущие деловые СМИ России.

Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве днем 6 июня. В полиции заявили, что у него при себе были наркотики (метилэфедрон массой около 4 г), в квартире журналиста позднее при обыске было также обнаружено более 5 г кокаина.

Журналист вину отрицает, считая произошедшее провокацией. Он говорит, что наркотики были подброшены. Он заявляет о ряде нарушений при задержании, в том числе к нему долгое время не допускали адвоката, несколько раз ударили и оскорбляли при допросе.

В отделе полиции днем 8 июня Голунову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Голунов находится в очень плохом состоянии, рассказала журналистам адвокат Ольга Динзе. Врач скорой диагностировал у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и обнаружил гематому на голове. После обследования в больнице журналиста доставили в суд.

 
 
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Три ведущих деловых издания России выступили с совместным заявлением в связи с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков. Первые...
 
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