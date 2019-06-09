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В райисполкоме – новое назначение
10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В райисполкоме назначен новый начальник отдела организационно-кадровой работы — Алексей Третьяков.
Он родился в Горках. Окончил БГСХА по специальности «Маркетинг», а также Академию управления при Президенте РБ по специальности «Государственное управление национальной экономикой».
Алексей Валерьевич работал в райисполкоме раньше — ведущим экономистом сектора доходов бюджета и главным экономистом сектора бюджетного планирования финансового отдела. Начинал он свою трудовую деятельность экономистом Горецкого хлебозавода. До нынешнего назначения Третьяков был заместителем председателя Быховского райисполкома.
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В райисполкоме назначен новый начальник отдела организационно-кадровой работы — Алексей Третьяков. Он родился в Горках. Окончил БГСХА по специальности...
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