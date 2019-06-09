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В райисполкоме – новое назначение

10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В райисполкоме назначен новый начальник отдела организационно-кадровой работы — Алексей Третьяков.

 

В райисполкоме – новое назначение
Фото Михаила Левцова

 

Он родился в Горках. Окончил БГСХА по специальности «Маркетинг», а также Академию управления при Президенте РБ по специальности «Государственное управление национальной экономикой».

Алексей Валерьевич работал в райисполкоме раньше — ведущим экономистом сектора доходов бюджета и главным экономистом сектора бюджетного планирования финансового отдела. Начинал он свою трудовую деятельность экономистом Горецкого хлебозавода. До нынешнего назначения Третьяков был заместителем председателя Быховского райисполкома.


 
 
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  В райисполкоме назначен новый начальник отдела организационно-кадровой работы — Алексей Третьяков.     Он родился в Горках. Окончил БГСХА по специальности...
 
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