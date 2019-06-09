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Цена победы. Сколько призовых получают наши спортсмены?

10.06.2019 10:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Цена победы. Сколько призовых получают наши спортсмены?
«Золото» Рио-де-Жанейро позволило Владиславу Гончарову стать богаче на $150 тыс. © / Фото: Reuters / TUT.by

«АиФ» изучил документ и выяснил, какое денежное вознаграждение полагается спортсменам за медали на различных соревнованиях.

СТИПЕНДИИ

Размер именных стипендий президента спортсменам устанавливается в привязке к бюджету прожиточного минимума (БПМ) для трудоспособного населения. В данный момент этот показатель составляет 249 руб. 98 коп.

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Указом установлены предельные максимальные размеры выплат. Так, чемпион Олимпийских игр может рассчитывать на стипендию до 20 БПМ (почти 5 тыс. руб.), «серебряный» призер – до 17 (около 4,25 тыс. руб.), «бронзовый» – до 15 (почти 3,75 тыс. руб.). Из-за того что уровень конкуренции на Олимпиаде очень высок, рассчитывать на стипендию можно, даже если спортсмен не поднимался на пьедестал. До 12 БПМ (почти 3 тыс. руб.) может выплачиваться за 4-6-е места на Играх, до 8 (порядка 2 тыс. руб.) – за 7-е и 8-е места.

Победители и призеры Паралимпийских и Дефлимпийских игр могут рассчитывать на стипендию от 8 до 12 БПМ. За достижения на чемпионатах мира, кубках мира будет выплачиваться стипендия от 3 до 15 БПМ в зависимости от занятого места и вида спорта.

Европейские игры, которые состоятся в Минске в конце июня, приравниваются по статусу к чемпионатам Европы и баскетбольному Кубку Европы и сулят победителю стипендию до 11 БПМ (около 2,75 тыс. руб.), «серебряному» призеру – до 9, «бронзовому» – до 8. Такие же «ставки» – и на другие соревнования европейского уровня.

За призовые места на Кубке Дэвиса или Кубке федерации можно получать от 5 до 8 БПМ, на чемпионатах мира среди молодежи – от 4 до 6, на чемпионатах Европы среди молодежи – от 2 до 4.

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ПРИЗОВЫЕ

За лучшие места, занятые на крупных соревнованиях, также предусмотрены призовые выплаты. Причем в этом случае они могут быть сделаны и в натуральной форме. Поощрение предусмотрено и за установленные рекорды мира, Европы и Беларуси. Размер призов установлен в базовых величинах (БВ). Одна базовая величина сейчас составляет 25,5 руб.

Размер призов составляет от 15 БВ (382,5 руб.) за рекорд Беларуси в неолимпийском виде спорта до 550 БВ (14,025 тыс. руб.) за «золото» чемпионата мира по олимпийскому виду, кубка мира по баскетболу, футболу и хоккею на траве. «Золото» Европейских игр оценено в 400 БВ (10,2 тыс. руб.), «серебро» – в 250 БВ (6,375 тыс. руб.), «бронза» – в 160 БВ (4,08 тыс. руб.).

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Установлены расценки и на призы для спортсменов, одержавших победу или сыгравших вничью в матче финального турнира Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, кубков мира и Европы в составе команд по игровым видам спорта, в матче мировой группы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации (теннис). Они составляют от 30 БВ за ничью в хоккее на траве, гандболе и водном поло на молодежном и юниорском уровне, до 300 БВ – за победу в футболе и хоккее на Олимпиаде, чемпионатах Европы и мира.

ОЛИМПИАДА

Размер призовых выплат за успешное выступление на Олимпийских играх в документе не указан, однако, как правило, он самый высокий. Так, за победу на последних летних и зимних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане соответственно полагалось $150 тыс., за «серебро» – $75 тыс., «бронза» оценена в $50 тыс.

Сумма призовых для победителей Паралимпийских игр меньше: $50 тыс. за «золото», $30 тыс. – за «серебро» и $20 тыс. – за «бронзу».

Призовые в разных видах спорта:

Соревнование

Занятое место

Стоимость призов в базовых величинах

Олимпийские виды спорта

Паралимпийские, дефлимпийские виды спорта

Неолимпийские виды спорта

Олимпийские дисциплины

Неолимпийские дисциплины

Чемпионаты мира, кубки мира по баскетболу, футболу и хоккею на траве

1

550

300

350

250

2

400

200

250

175

3

250

100

150

105

Кубок Дэвиса, Кубок Федерации (теннис)

1

-

300

-

-

2

-

200

-

-

3

-

100

-

-

Европейские игры

1

400

400

-

400

2

250

250

-

250

3

160

160

-

160

Чемпионаты Европы, Кубок Европы по баскетболу

1

400

200

250

175

2

250

120

150

105

3

160

80

100

70

Рекорд мира

-

250

120

150

105

Рекорд Европы

-

150

80

100

70

Рекорд Беларуси

-

30

20

25

15
 
Теги: Минск
 
 
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Опубликован указ президента №201 от 30 мая 2019 г., которым установлены новые размеры стипендий и вознаграждений, выплачиваемых спортсменам за их спортивные...
 
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