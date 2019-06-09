Цена победы. Сколько призовых получают наши спортсмены?

«АиФ» изучил документ и выяснил, какое денежное вознаграждение полагается спортсменам за медали на различных соревнованиях.
СТИПЕНДИИ
Размер именных стипендий президента спортсменам устанавливается в привязке к бюджету прожиточного минимума (БПМ) для трудоспособного населения. В данный момент этот показатель составляет 249 руб. 98 коп.
Указом установлены предельные максимальные размеры выплат. Так, чемпион Олимпийских игр может рассчитывать на стипендию до 20 БПМ (почти 5 тыс. руб.), «серебряный» призер – до 17 (около 4,25 тыс. руб.), «бронзовый» – до 15 (почти 3,75 тыс. руб.). Из-за того что уровень конкуренции на Олимпиаде очень высок, рассчитывать на стипендию можно, даже если спортсмен не поднимался на пьедестал. До 12 БПМ (почти 3 тыс. руб.) может выплачиваться за 4-6-е места на Играх, до 8 (порядка 2 тыс. руб.) – за 7-е и 8-е места.
Победители и призеры Паралимпийских и Дефлимпийских игр могут рассчитывать на стипендию от 8 до 12 БПМ. За достижения на чемпионатах мира, кубках мира будет выплачиваться стипендия от 3 до 15 БПМ в зависимости от занятого места и вида спорта.
Европейские игры, которые состоятся в Минске в конце июня, приравниваются по статусу к чемпионатам Европы и баскетбольному Кубку Европы и сулят победителю стипендию до 11 БПМ (около 2,75 тыс. руб.), «серебряному» призеру – до 9, «бронзовому» – до 8. Такие же «ставки» – и на другие соревнования европейского уровня.
За призовые места на Кубке Дэвиса или Кубке федерации можно получать от 5 до 8 БПМ, на чемпионатах мира среди молодежи – от 4 до 6, на чемпионатах Европы среди молодежи – от 2 до 4.
ПРИЗОВЫЕ
За лучшие места, занятые на крупных соревнованиях, также предусмотрены призовые выплаты. Причем в этом случае они могут быть сделаны и в натуральной форме. Поощрение предусмотрено и за установленные рекорды мира, Европы и Беларуси. Размер призов установлен в базовых величинах (БВ). Одна базовая величина сейчас составляет 25,5 руб.
Размер призов составляет от 15 БВ (382,5 руб.) за рекорд Беларуси в неолимпийском виде спорта до 550 БВ (14,025 тыс. руб.) за «золото» чемпионата мира по олимпийскому виду, кубка мира по баскетболу, футболу и хоккею на траве. «Золото» Европейских игр оценено в 400 БВ (10,2 тыс. руб.), «серебро» – в 250 БВ (6,375 тыс. руб.), «бронза» – в 160 БВ (4,08 тыс. руб.).
Установлены расценки и на призы для спортсменов, одержавших победу или сыгравших вничью в матче финального турнира Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, кубков мира и Европы в составе команд по игровым видам спорта, в матче мировой группы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации (теннис). Они составляют от 30 БВ за ничью в хоккее на траве, гандболе и водном поло на молодежном и юниорском уровне, до 300 БВ – за победу в футболе и хоккее на Олимпиаде, чемпионатах Европы и мира.
ОЛИМПИАДА
Размер призовых выплат за успешное выступление на Олимпийских играх в документе не указан, однако, как правило, он самый высокий. Так, за победу на последних летних и зимних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане соответственно полагалось $150 тыс., за «серебро» – $75 тыс., «бронза» оценена в $50 тыс.
Сумма призовых для победителей Паралимпийских игр меньше: $50 тыс. за «золото», $30 тыс. – за «серебро» и $20 тыс. – за «бронзу».
Призовые в разных видах спорта:
|
Соревнование
|
Занятое место
|
Стоимость призов в базовых величинах
|
Олимпийские виды спорта
|
Паралимпийские, дефлимпийские виды спорта
|
Неолимпийские виды спорта
|
Олимпийские дисциплины
|
Неолимпийские дисциплины
|
Чемпионаты мира, кубки мира по баскетболу, футболу и хоккею на траве
|
1
|
550
|
300
|
350
|
250
|
2
|
400
|
200
|
250
|
175
|
3
|
250
|
100
|
150
|
105
|
Кубок Дэвиса, Кубок Федерации (теннис)
|
1
|
-
|
300
|
-
|
-
|
2
|
-
|
200
|
-
|
-
|
3
|
-
|
100
|
-
|
-
|
Европейские игры
|
1
|
400
|
400
|
-
|
400
|
2
|
250
|
250
|
-
|
250
|
3
|
160
|
160
|
-
|
160
|
Чемпионаты Европы, Кубок Европы по баскетболу
|
1
|
400
|
200
|
250
|
175
|
2
|
250
|
120
|
150
|
105
|
3
|
160
|
80
|
100
|
70
|
Рекорд мира
|
-
|
250
|
120
|
150
|
105
|
Рекорд Европы
|
-
|
150
|
80
|
100
|
70
|
Рекорд Беларуси
|
-
|
30
|
20
|
25
|
15