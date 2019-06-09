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Каникулы без дыма и огня!
10.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
В Городокском районе стартовала республиканская профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня».
В её рамках начальник Городокского РОЧС Вячеслав Савицкий выступил перед работниками отдела по образованию райисполкома. Он напомнил, что во время каникул значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнём, а так же гибели детей на водоемах. С педагогами провели беседу о поведении на воде, обучили правилам безопасности на природе, при грозе; рассказали о мерах по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, действиях при их возникновении. Вячеслав Николаевич напомнил о том, как пользоваться подручными средствами пожаротушения.
Соб. инф.
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В Городокском районе стартовала республиканская профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня». В её рамках начальник Городокского РОЧС Вячеслав...
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