Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В Городокском районе стартовала республиканская профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня».





В её рамках начальник Городокского РОЧС Вячеслав Савицкий выступил перед работниками отдела по образованию райисполкома. Он напомнил, что во время каникул значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнём, а так же гибели детей на водоемах. С педагогами провели беседу о поведении на воде, обучили правилам безопасности на природе, при грозе; рассказали о мерах по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, действиях при их возникновении. Вячеслав Николаевич напомнил о том, как пользоваться подручными средствами пожаротушения.

Соб. инф.