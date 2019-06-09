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Каникулы без дыма и огня!

10.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В Городокском районе стартовала республиканская профилактическая акция  «Каникулы без дыма и огня».

Каникулы без дыма и огня!

  В её рамках начальник Городокского  РОЧС Вячеслав Савицкий выступил перед работниками отдела по образованию райисполкома. Он напомнил, что во время каникул значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнём, а так же гибели детей на водоемах. С педагогами провели беседу о поведении на воде, обучили правилам безопасности на природе, при грозе; рассказали о мерах по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, действиях при их возникновении. Вячеслав Николаевич напомнил о том, как пользоваться подручными средствами пожаротушения.

Соб. инф.

 
 
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В Городокском районе стартовала республиканская профилактическая акция  «Каникулы без дыма и огня».   В её рамках начальник Городокского  РОЧС Вячеслав...
 
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