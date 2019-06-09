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Акция «Беларусь против табака»

10.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

 

«Беларусь против табака» — республиканская антитабачная информационно-образовательная акция проводится в Республике Беларусь с 31 мая по 21 июня.

 

Поскольку Всемирный день без табака 2019 г. проводится под девизом «Табак и здоровье легких», целью проведения данной акции является повышение осведомленности населения в отношении связи между табакокурением и болезнями легких, а также профилактика потребления табака, как одна из важных мер по снижению заболеваний, связанных с курением.

 

Принимая во внимание, что II Европейские игры проводятся как соревнования, свободные от табака, информирование населения об этой социальной инициативе также является целью акции.

 

 

Акция «Беларусь против табака»

 
 
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  «Беларусь против табака» — республиканская антитабачная информационно-образовательная акция проводится в Республике Беларусь с 31 мая по 21 июня.  ...
 
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