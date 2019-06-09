|
Акция «Беларусь против табака»
10.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
«Беларусь против табака» — республиканская антитабачная информационно-образовательная акция проводится в Республике Беларусь с 31 мая по 21 июня.
Поскольку Всемирный день без табака 2019 г. проводится под девизом «Табак и здоровье легких», целью проведения данной акции является повышение осведомленности населения в отношении связи между табакокурением и болезнями легких, а также профилактика потребления табака, как одна из важных мер по снижению заболеваний, связанных с курением.
Принимая во внимание, что II Европейские игры проводятся как соревнования, свободные от табака, информирование населения об этой социальной инициативе также является целью акции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Беларусь против табака» — республиканская антитабачная информационно-образовательная акция проводится в Республике Беларусь с 31 мая по 21 июня. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)