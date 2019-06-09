Премьер-министр Беларуси проводит презентацию долгового рынка страны на LSE

Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас проводит на Лондонской фондовой бирже (LSE) презентацию рынков капитала Беларуси.

"Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направился с рабочим визитом в Великобританию и примет участие в Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который пройдет сегодня на Лондонской фондовой бирже", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Совмина Беларуси.

"День рынков капитала Беларуси нацелен в первую очередь на инвесторов в долговые ценные бумаги с фиксированной доходностью и на портфельных инвесторов в акционерный капитал", - отметили в пресс-службе.

В частности, отдельным тематическим блоком будут представлены условия инвестирования в белорусский ИТ-сектор.

Кроме того, премьер проведет переговоры с руководством LSE, крупнейших инвестиционных банков и фондов. Румас также встретится с руководством Европейского банка реконструкции и развития, министерства иностранных дел и министерства внешней торговли Великобритании.

"С учетом роли Лондона как мирового финансового центра белорусская сторона видит большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества в сфере банковского дела и финансов", - отмечают в пресс-службе правительства.

Между тем, как сообщалось, Беларусь в текущем году не планирует размещать евробонды. "Как минимум в этом году Беларусь с новыми выпусками суверенных гособлигаций выходить не собирается", - сказал в середине мая заместитель министра финансов Андрей Белковец. Он подчеркнул, что "это вопрос не в допуске к рынку, просто потребности такой нет".

Сообщалось также, что Беларусь 28 февраля 2018 года завершила размещение очередного выпуска суверенных еврооблигаций объемом $600 млн на 12 лет с купонной ставкой 6,2% годовых.

Беларусь вернулась на международный долговой рынок в 2017 году после более чем шестилетнего перерыва, разместив в июне два выпуска еврооблигаций общим объемом $1,4 млрд: 5-летний транш ("длинные" бумаги с погашением в феврале 2023 года) на $800 млн с доходностью к погашению на уровне 7,125% годовых и 10-летний транш на $600 млн с доходностью 7,625%.

Республика рассчитывает ежегодно осуществлять внешние заимствования в объеме до $1 млрд.

Правительство ранее неоднократно заявляло о возможности выхода крупных корпоративных заемщиков на международный долговой рынок. Однако, до сих пор белорусские компании (за исключением банков) не проводили размещение долговых бумаг на международных рынках.

Последнее успешное размещение белорусского эмитента на международном рынке состоялось в апреле-мае этого года. Государственный банк развития 24 апреля разместил на Ирландской фондовой бирже (Euronext Dublin) дебютный выпуск евробондов на $500 млн под 6,75% годовых. В начале мая банк разместил дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в белорусских рублях. Сумма размещения составила Br210 млн (почти $100 млн в эквиваленте - ИФ) сроком на 3 года под 12% годовых. Размещение евробондов в белорусских рублях стало первым опытом белорусского эмитента по размещению долговых бумаг в нацвалюте на международном рынке.