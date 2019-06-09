Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Источник материала: Интерфакс

Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.

Объявление произошло в ночь на понедельник на презентации компании Microsoft и ее продуктов. Ривз, выйдя к публике, также поблагодарил зрителей за их реакцию на новость.

Видеоигра Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года для персональных компьютеров, Play Station 4 и Xbox One. Сегодня же на нее открылся предзаказ.

Действие игры разворачивается в будущем в атмосфере, когда технологии достигли невиданного уровня, но человеческие взаимоотношения изменились мало, сохранив все пороки, присущие нынешнему времени. Киану Ривз уже снимался в фильмах, снятых под влиянием киберпанка - "Матрица" и "Джонни Мнемоник".

Cyberpunk 2077 разрабатывает польская студия CD Projekt Red, известная по серии игр "Ведьмак", вдохновленных книгами Анджея Сапковского.