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Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Источник материала: Интерфакс
Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.
Объявление произошло в ночь на понедельник на презентации компании Microsoft и ее продуктов. Ривз, выйдя к публике, также поблагодарил зрителей за их реакцию на новость.
Видеоигра Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года для персональных компьютеров, Play Station 4 и Xbox One. Сегодня же на нее открылся предзаказ.
Действие игры разворачивается в будущем в атмосфере, когда технологии достигли невиданного уровня, но человеческие взаимоотношения изменились мало, сохранив все пороки, присущие нынешнему времени. Киану Ривз уже снимался в фильмах, снятых под влиянием киберпанка - "Матрица" и "Джонни Мнемоник".
Cyberpunk 2077 разрабатывает польская студия CD Projekt Red, известная по серии игр "Ведьмак", вдохновленных книгами Анджея Сапковского.
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Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе. Объявление произошло в ночь на понедельник на...
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