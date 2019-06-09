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Выборы в Казахстане соответствовали принцам демократии, прошли в соответствии с законодательством страны - миссия СНГ

10.06.2019 09:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законодательством страны, сообщил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"На наш взгляд, те результаты, которые были объявлены сегодня ЦИК, соответствуют реальной картине волеизъявления народа Казахстана. Народ Казахстана сделал такой выбор, мы его принимаем, мы признаем этот выбор", - сказал Лебедев на брифинге в понедельник в ЦИК Казахстана.

По мнению наблюдателей от СНГ, выборы прошли на высоком организационном уровне и в свободной атмосфере, подчеркнул он.

"Прошедшие 9 июня внеочередные выборы президента проведены в соответствии с конституцией, конституционным законом о выборах. Они соответствовали принципам проведения демократических выборов, были прозрачными, справедливыми, открытыми и конкурентными. Избирательные комиссии всех уровней обеспечили в ходе выборов реализацию права граждан страны на свободное волеизъявление"", - отметил он.

 
 
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Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законодательством страны, сообщил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей...
 
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