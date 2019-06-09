ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штаб брестского «Динамо» сыграл против фанатов клуба в матче памяти Владимира Журавеля

10.06.2019 10:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во время международной паузы в футбольном календаре на базе в Красном Дворе администрация и тренерский штаб брестского «Динамо» провели товарищеский матч против фанатов клуба, сообщает пресс-служба брестчан.


Фото: dynamo-brest.by

Игра была посвящена бывшему главному тренеру «Динамо-Брест» Владимиру Журавелю, который скончался 18 ноября 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни. Встреча прошла в день его рождения — 9 июня.

Именно Владимир Журавель впервые предложил провести подобный матч. Спустя два года эта традиция возобновилась.

Счет в таких играх не важен, но все же стоит отметить, что победу одержала команда тренеров и администрации брестского «Динамо».


Фото: dynamo-brest.by

















Последним местом работы Владимира Журавеля был казахстанский «Шахтер» из Караганды. До этого возглавлял брестское «Динамо», «Гомель», минское «Динамо», солигорский «Шахтер». С 2010 по 2013 годы четырежды подряд брал с горняками серебро чемпионата Беларуси. В 2014-м повторил успех в пятый раз — уже с минским «Динамо». Под его руководством минское «Динамо» в 2014 году впервые в своей истории вышло в групповой раунд Лиги Европы.

В 2017-м привез в Брест Кубок Беларуси.

Большую часть игровой карьеры Журавель провел в минском «Динамо», с которым шесть раз становился чемпионом Беларуси, а также дважды выигрывал Кубок Беларуси. Провел 11 матчей за сборную Беларуси (1993−1997).

Похоронен на Северном кладбище Минска.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время международной паузы в футбольном календаре на базе в Красном Дворе администрация и тренерский штаб брестского «Динамо» провели товарищеский матч против...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска Арина Соболенко вернулась в топ-10 мирового теннисного рейтинга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика