Штаб брестского «Динамо» сыграл против фанатов клуба в матче памяти Владимира Журавеля

Источник материала: Tut.by

Во время международной паузы в футбольном календаре на базе в Красном Дворе администрация и тренерский штаб брестского «Динамо» провели товарищеский матч против фанатов клуба, сообщает пресс-служба брестчан.



Фото: dynamo-brest.by

Игра была посвящена бывшему главному тренеру «Динамо-Брест» Владимиру Журавелю, который скончался 18 ноября 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни. Встреча прошла в день его рождения — 9 июня.

Именно Владимир Журавель впервые предложил провести подобный матч. Спустя два года эта традиция возобновилась.

Счет в таких играх не важен, но все же стоит отметить, что победу одержала команда тренеров и администрации брестского «Динамо».



Фото: dynamo-brest.by

































































Последним местом работы Владимира Журавеля был казахстанский «Шахтер» из Караганды. До этого возглавлял брестское «Динамо», «Гомель», минское «Динамо», солигорский «Шахтер». С 2010 по 2013 годы четырежды подряд брал с горняками серебро чемпионата Беларуси. В 2014-м повторил успех в пятый раз — уже с минским «Динамо». Под его руководством минское «Динамо» в 2014 году впервые в своей истории вышло в групповой раунд Лиги Европы.

В 2017-м привез в Брест Кубок Беларуси.

Большую часть игровой карьеры Журавель провел в минском «Динамо», с которым шесть раз становился чемпионом Беларуси, а также дважды выигрывал Кубок Беларуси. Провел 11 матчей за сборную Беларуси (1993−1997).

Похоронен на Северном кладбище Минска.